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Хирурги РКБ Татарстана удалили женщине опухоль размером с человеческую голову

Фото: Istock/Georgiy Datsenko

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили у пациентки огромную опухоль размером с человеческую голову.



Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе медучреждения, 51-летняя жительница Нижнекамска обратилась к врачам из-за беспричинно высокой температуры.

После анализов и обследований медики заподозрили у женщины раковую опухоль шейки матки, которая затрагивала и кишечник. Нарост оказался воспалительной опухолью с полостью, в которой находился гной. И онкомаркеры, и КТ указывали медикам на злокачественный процесс. Тогда онкологи решили отправить пациентку на операцию.

Около четырёх часов специалисты хирургического отделения №2 РКБ Татарстана извлекали новообразование размером с человеческую голову. Сейчас пациентка уже находится дома и чувствует себя отлично.

Ольга Щелокова

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