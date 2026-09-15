В Нижнем Новгороде пара забросала трамвай щебнем и избила водителя до сотрясения

15 сентября 2026, 17:04

В Нижнем Новгороде пассажиры избили водителя трамвая и разбили стёкла вагона

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Нижнем Новгороде пара напала и избила водителя трамвая №5. Об этом информирует Telegram-канал Ni Mash.