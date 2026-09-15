В Нижнем Новгороде пара забросала трамвай щебнем и избила водителя до сотрясения
В Нижнем Новгороде пара напала и избила водителя трамвая №5. Об этом информирует Telegram-канал Ni Mash.
Инцидент произошёл на проспекте Гагарина. Внутри вагона между пассажирами началась драка. Вагоновожатый остановил электротранспорт, открыл двери и попросил людей выйти.
Двое выбежали на улицу и стали бросать щебень: они разбили лобовое и боковые стёкла состава. После этого дебоширы ворвались обратно в салон и избили водителя. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.
Сотрудники полиции оперативно задержали нападавших и составили протоколы за неповиновение. Избитого работника доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили. Выяснилось, что задержанные уже имеют судимости: мужчина — за запрещённые вещества, женщина — за преступление против собственности.
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