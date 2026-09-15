Врачи в Уфе впервые провели операцию младенцу с редким дефектом лица

15 сентября 2026, 16:32

Фото: Istock/Gumpanat

Врачи в Уфе впервые провели сложную операцию восьмимесячному ребёнку с редким дефектом лица. Как сообщает РЕН ТВ, из-за нарушения анатомии лица малыш не мог глотать и нормально дышать.





Дефект серьёзно угрожал здоровью и развитию младенца. Когда ребёнок достиг восьмимесячного возраста, ему разрешили провести операцию, которая длилась три часа. Медики реконструировали поражённые мышечные структуры лица.

«Подобный порок развития у детей встречается крайне редко. В медицинской практике иногда выявляются односторонние дефекты, но двусторонняя поперечная расщелина — это первый случай в многолетней практике хирургов РДКБ», — заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.