Хирурги во время операции ампутировали женщине не ту ногу
Жительница Огайо подала в суд на больницу после того, как во время операции ей ампутировали не ту ногу. Об этом сообщает Daily Mail.
Шэрон Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за рака. Но, как говорится в её иске, хирургическая бригада ошибочно удалила здоровую левую ногу. После этого пациентке всё равно пришлось ампутировать и поражённую правую конечность, в результате чего она осталась без ног.
Адвокат пострадавшей заявляет, что перед операцией хирург правильно отметил конечность для удаления. По его словам, эта отметка оставалась на правой ноге даже после ампутации левой.
Представители больницы сообщили, что установленные правила работы операционной не были соблюдены. Также стало известно, что медицинские сотрудники, которые участвовали в операции, больше не занимают свои прежние должности. Джекс требует компенсации за инвалидность, физические и моральные страдания, а также за медицинские расходы.
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