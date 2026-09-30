Хирурги во время операции ампутировали женщине не ту ногу

30 сентября 2026, 15:35

Американка подала в суд на больницу, где ей по ошибке ампутировали не ту ногу

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Жительница Огайо подала в суд на больницу после того, как во время операции ей ампутировали не ту ногу. Об этом сообщает Daily Mail.