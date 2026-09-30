«Требовал деньги и бил ногами»: На улице в Нижневартовске мужчина напал на жену
В Нижневартовске ночью на улице мужчина жестоко избил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
Чрезвычайное происшествие случилось по адресу: улица Интернациональная, 45. По словам пострадавшей, её супруг внезапно напал на неё и потребовал вернуть деньги.
Отмечается, что мужчина повалил женщину на асфальт и с силой избил её ногами. Всё это сопровождалось криками жертвы о помощи. В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что по факту случившегося уже проводят проверку. Полицейские устанавливают участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об инциденте в Краснодаре. Там пьяная компания жестоко избила прохожего.
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