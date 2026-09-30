В Ленинске-Кузнецком нашли близнецов, ушедших ночью из дома через окно
В Ленинске-Кузнецком сотрудники полиции разыскали двух 10-летних братьев-близнецов, пропавших в ночь на 29 сентября. О случившемся в полицию сообщила их мачеха.
В беседе с VSE42.Ru представители областного МВД рассказали, что женщина обратилась за помощью около 01:45. К поискам сразу подключили инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых.
Детей обнаружили примерно в 08:00 на улице неподалёку от дома. Мальчики пояснили, что выбрались через окно и решили уйти, поскольку мачеха не разрешала им гулять. Ночь братья провели в пустующем здании. По предварительным сведениям, за время отсутствия никто не совершил в отношении школьников противоправных действий.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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