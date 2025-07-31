В Жуковском арестовали девушку-курьера телефонных мошенников
В Жуковском суд арестовал 18-летнюю девушку-курьера, входившую в группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Злоумышленники под предлогом несанкционированного входа в личный кабинет на портале госуслугах убедили 65-летнюю жительницу Раменского муниципального округа перевести деньги на так называемые «безопасные» банковские счета, а часть суммы передать курьеру. Обвиняемая, выполняя роль курьера и представляясь сотрудником Росфинмониторинга, получила от потерпевшей наличные», – рассказали в надзорном ведомстве.Затем пенсионерку заверили, что два её автомобиля выставлены на продажу на аукционе, и ей нужно срочно продать их самой, а полученные деньги тоже зачислить на «безопасные» счета.
В результате действий мошенников потерпевшей был причинён суммарный ущерб более чем на 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Сотрудники полиции задержали девушку-курьера, и по решению суда она была заключена под стражу.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте по телефону личные данные, пароли, коды из СМС и реквизиты банковских карт. Не доверяйте информации, полученной по телефону от неизвестных без дополнительной проверки. При подозрении на мошенничество нужно перезвонить в банк или другую организацию по телефону, указанному на официальном сайте, и сообщить об всём в полицию», – отметили в прокуратуре.Там подчеркнули, что представители государственных служб никогда не просят переводить деньги ни на какие счета. Услышав это, нужно сразу же прервать разговор и положить трубку.