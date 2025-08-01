В Адыгее тренеры-мошенники из школы олимпийского резерва обманом получили более двух млн рублей
В Адыгее тренеры из школы олимпийского резерва предстали перед судом по делу о мошенничестве. Как сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы, обманом они смогли получить свыше двух миллионов рублей.
Как рассказали в ведомстве изданию «Лента.ру», преступления происходили в МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова». Как оказалось, замдиректора школы наняла своего мужа, сына и знакомую на работу. Она подделывала расписания тренировок, табели учета рабочего времени и расчеты заработной платы с помощью факсимильной подписи своего руководителя.
При этом муж, сын и знакомая набрали команды и проводили тренировки, которых на самом деле не было. Мошенники даже специально арендовали залы для проведения фиктивных занятий. Директора школ не знали, что все является обманом. Размер ущерба превысил два миллиона рублей.
Тренерам запретили преподавать на протяжении двух лет. К тому же скоро перед судом предстанет замдиректора школы. Ей вынесут приговор за мошенничество с использованием служебного положения.
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