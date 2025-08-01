В Адыгее тренеры-мошенники из школы олимпийского резерва обманом получили более двух млн рублей

01 августа 2025, 17:21

В Адыгее тренеры-мошенники из школы олимпийского резерва завладели 2 млн рублей

Фото: iStock/matimix

В Адыгее тренеры из школы олимпийского резерва предстали перед судом по делу о мошенничестве. Как сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы, обманом они смогли получить свыше двух миллионов рублей.