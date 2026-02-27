Хищник растерзал мужчину на лесной дороге
В индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Об этом пишет издание The New Indian Express.
Жертвой трагедии стал Пушталь Куттан. Он исчез после посещения отца, который живёт в соседней деревне. На следующий день изувеченные останки мужчины обнаружили в кустах около 200 метров от лесной дороги. Один из местных жителей заметил кровавые следы и обрывки одежды, ведущие к этому месту.
Сотрудник лесничества сообщил, что некоторые части тела жертвы были съедены. На месте происшествия установили фотоловушки, которые помогут выяснить, кто именно напал на человека — тигр или леопард. В ответ на случившееся жители организовали митинг и потребовали поймать опасного зверя.
