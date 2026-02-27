27 февраля 2026, 09:45

В индийском штате Тамилнад крупный хищник растерзал мужчину на лесной дороге

Фото: iStock/Motortion

В индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Об этом пишет издание The New Indian Express.