Три недели в одной комнате с разлагающимся трупом: что заставило пенсионерку молчать?
В Великобритании суд вынес приговор 61-летней Салли Смитсон. Женщина из Оксфордшира три недели скрывала смерть своего сожителя и продолжала жить в одном помещении с его телом. Об этом пишет Daily Mirror.
71-летний Джон Блэквелл скончался от сердечного приступа 1 октября 2025 года. Однако об этом инциденте никто не знал до 21 октября. Тело обнаружила клинер, которая почувствовала странный запах и вызвала полицию. Все это время Смитсон спала в комнате, где на полу лежал покойный. Тело уже начало разлагаться. Чтобы скрыть смерть партнера, пенсионерка отправляла сообщения с его телефона. Соседям она говорила, что Блэквелл уехал или находится на реабилитации после больницы.
Судья назвал действия женщины оскорблением общественной морали. Он приговорил её к 14 месяцам тюрьмы. Адвокат подсудимой заявил о глубоком раскаянии британки. По словам защитника, клиентка испытала сильнейший эмоциональный шок после кончины сожителя. Это и стало причиной её неадекватного поведения.
