Три недели в одной комнате с разлагающимся трупом: что заставило пенсионерку молчать?

27 февраля 2026, 08:10

Британская пенсионерка призналась, что три недели спала в комнате с мертвецом

Фото: iStock/Pepgooner

В Великобритании суд вынес приговор 61-летней Салли Смитсон. Женщина из Оксфордшира три недели скрывала смерть своего сожителя и продолжала жить в одном помещении с его телом. Об этом пишет Daily Mirror.