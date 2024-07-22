Учительницу приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником в классе

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В Соединенных Штатах Америки учительницу из штата Калифорния приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником. Она изнасиловала его на территории школы в классе. Об этом передает телевизионная станция KRCR-TV.
Сообщается, что расследование в отношении 46-летней Мишель Солис началось в октябре 2023 года. У нескольких учеников были найдены снимки учительницы в обнаженном виде. Как оказалось, женщина в 2021 году отправила восьмикласснику свои непристойные фотографии. Позже она заперлась с ним в школьном классе и занялась сексом.
По словам окружного прокурора, Мишель Солис призналась в совершенном преступлении. Её приговорили к четырем годам тюрьмы. Местные жители отметили, что её действия «оказали губительное влияние на их сплоченное сообщество». Кроме этого, женщина попала на десять лет в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
Ранее в США арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам окружного прокурора, Мишель Солис призналась в совершенном преступлении. Её приговорили к четырем годам тюрьмы. Местные жители отметили, что её действия «оказали губительное влияние на их сплоченное сообщество». Кроме этого, женщина попала на десять лет в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
Ранее в США арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова