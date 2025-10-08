Хлопок газа в Рязанской области: подробности
Число пострадавших при возгорании, вызванном, по предварительной версии, хлопком бытового газа в жилом доме деревни Ершово Рязанской области, увеличилось до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную опергруппу.
По уточнённым данным, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, все они находятся под наблюдением врачей с травмами различной степени тяжести.
Четырех пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу (ОКБ).
Пожар в многоквартирном доме Старожиловского района произошёл в 08:39 мск. На место выехали шесть сотрудников и два пожарных автомобиля. Возгорание полностью ликвидировали в течение получаса. Предварительная причина — возгорание газовой смеси после хлопка газа.
На месте продолжают работать специалисты. Электроснабжение и водоснабжение восстановили в тех квартирах, которые не пострадали.
