Хлопок газа в Рязанской области: подробности

08 октября 2025, 13:53

ТАСС: количество пострадавших при хлопке газа в Рязанской области выросло до 5

Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

Число пострадавших при возгорании, вызванном, по предварительной версии, хлопком бытового газа в жилом доме деревни Ершово Рязанской области, увеличилось до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную опергруппу.