Достижения.рф

В Петербурге две пожарные машины приехали тушить камин в телевизоре

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

В одном из жилых комплексов Санкт-Петербурга жильцы приняли картинку с телевизора за настоящий пожар. Увидев в окне квартиры «огонь», обеспокоенные соседи немедленно вызвали экстренные службы.



Как передает Telegram-канал Readovka, на место прибыли две пожарные машины и наряд полиции. Однако спасателям тушить оказалось нечего: источник «пламени» — камин, транслируемый на экране телевизора.

Хозяйка квартиры объяснила ситуацию и поблагодарила соседей за бдительность, опубликовав фото на фоне злополучного экрана с виртуальным костром. Будут ли применены санкции за ложный вызов — пока неизвестно.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0