В Петербурге две пожарные машины приехали тушить камин в телевизоре
В одном из жилых комплексов Санкт-Петербурга жильцы приняли картинку с телевизора за настоящий пожар. Увидев в окне квартиры «огонь», обеспокоенные соседи немедленно вызвали экстренные службы.
Как передает Telegram-канал Readovka, на место прибыли две пожарные машины и наряд полиции. Однако спасателям тушить оказалось нечего: источник «пламени» — камин, транслируемый на экране телевизора.
Хозяйка квартиры объяснила ситуацию и поблагодарила соседей за бдительность, опубликовав фото на фоне злополучного экрана с виртуальным костром. Будут ли применены санкции за ложный вызов — пока неизвестно.
