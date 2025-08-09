Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке: комментарий Минздрава

09 августа 2025, 11:36

В Минздраве сообщили данные о состоянии 21 пострадавшего в ЧП в Стерлитамаке

Фото: istockphoto/aapsky

В результате ЧП на заводе в Стерлитамаке в больницы госпитализированы 27 человек, из них 21 находится в отделениях реанимации и интенсивной терапии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.