Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке: комментарий Минздрава
В результате ЧП на заводе в Стерлитамаке в больницы госпитализированы 27 человек, из них 21 находится в отделениях реанимации и интенсивной терапии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров; на месте работают бригады скорой помощи, а оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ранее в здании произошёл хлопок газовоздушной смеси. Известно, что среди пострадавших нет детей; по данным МЧС Башкортостана, из здания эвакуированы 15 человек.
По факту происшествия проводится проверка.
