SHOT: Породистая собака басенджи напала на двухлетнюю девочку в Мурманске

Породистая собака басенджи напала на двухлетнюю девочку в Мурманске
Породистая собака басенджи напала на двухлетнюю девочку в Мурманске, сообщает SHOT.
Собаку зовут Эля — по данным издания, она африканской нелающей породы и несколько лет жила в одной семье, хорошо ладя со старшей дочерью.
После рождения младшей Эля, как утверждает мать, стала проявлять охранное поведение по отношению к старшей девочке: рычала и кидалась на малышку. В один из дней двухлетняя девочка попыталась угостить собаку лакомством, и, по версии матери, пёс воспринял это как попытку схватить его и вцепился в руку ребёнка.
Мать отвезла ребёнка в больницу, где рану перебинтовали, но антибиотики не назначили. В результате ранение загноилось, развилась воспалительная реакция лимфатической системы и частичное отхождение тканей от места укуса. На следующий день девочку госпитализировали и прооперировали. Сейчас она проходит лечение дома.
Собаку временно передали на передержку; для неё ищут новый дом.
