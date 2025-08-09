В Москве расследуют дело о хищении у Минобороны квартир для военных
Столичная полиция расследует уголовное дело о хищении 12 квартир, принадлежавших Минобороны и предназначенных для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, неустановленные лица с 2017 года использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих, чтобы незаконно оформить права собственности на жилые помещения в Москве. В результате, как отмечается в материалах дела, произошло хищение федеральной собственности в особо крупном размере.
Отдельно подчеркивается, что в 2017 году за аналогичное преступление уже был осуждён бывший начальник Центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Однако, как предполагают следователи, организованная схема продолжала действовать и после его осуждения.
В настоящий момент устанавливаются личности всех причастных к преступной схеме. Следственные действия продолжаются, возбуждённое дело квалифицировано по статье о хищении федеральной собственности в особо крупном размере.
