В Сочи закрыли точку продажи кустарной чачи после массового отравления туристов

09 августа 2025, 11:30

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Сочи закрыта торговая точка, где продавалась кустарная чача, от отравления которой погибли 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости.





По данным агентства, прилавок полностью накрыли полотном. Кто и как изготавливал опасный напиток, содержащий метанол, до сих пор неизвестно. Его покупали туристы из разных регионов страны, поэтому количество пострадавших может возрасти.



По словам местных торговцев, алкоголь на «Казачьем» рынке продавали только задержанные женщины. Остальные не решались им торговать.



«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», – сказал один из продавцов.