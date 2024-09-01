«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД

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В Алапаевске группа мужчин более 17 часов насиловала и удерживала 15-летнюю школьницу в своем доме. После многочисленных издевательств девочку отпустили, однако для того, чтобы на обидчиков завели уголовное дело, несовершеннолетней пришлось пройти полиграф. О деталях дела и изуверствах над девочкой расскажет редакция «Радио 1».
Знакомство в Интернете
С одним из своих будущих мучителей 15-летняя Диана познакомилась в Сети. Вечером 23 января 2024 года девочка вышла из дома, чтобы встретиться с молодым человеком.
«Диана писала что-то в нашем местном паблике, после этого ей в личные сообщения написал Александр. Он предложил встретиться и сказал, чтобы она вышла на улицу, так как он был в машине», — рассказала позже мать пострадавшей.
Александр предложил девочке прокатиться на машине, затем сообщил, что ему нужно подбросить друга, после чего обещал отвезти Диану домой. На тот момент девочка ещё не догадывалась, что её новый знакомый Саша имел за плечами три судимости за угон автомобилей и кражи.
Вскоре к ним в автомобиль подсел Никита. По словам матери пострадавшей, он предложил Диане сходить с ним в магазин за шоколадом. Когда девочка вернулась в машину, мужчины привезли ее к частному дому и попросили выйти из авто.
Многочасовое насилие школьницы
Фото: iStock/Favor_of_God
Оказавшись возле незнакомого дома в группе парней, девочка почувствовала опасность и отказалась выходить из машины. Тогда Никита схватил её за руку и потянул в дом. Позже Александр уехал, оставив Диану наедине с Никитой. Последний заставил её выпить стакан воды, после чего она потеряла сознание.
Школьница проснулась 24 января в том же доме, а напротив неё сидели трое мужчин с улыбками на лицах. Двоих из них она уже видела накануне, а третьим был незнакомец по имени Сергей.
«Смотри, мы тебе Сергея привезли», — усмехнулся один из насильников.
После этого трое мужчин поочередно насиловали несовершеннолетнюю на протяжении нескольких часов.
Поиски девочки
Мать Дианы в роковую январскую ночь была на ночной смене. Когда она вернулась домой и обнаружила, что дочери нет, сразу предприняла меры к ее поискам. В переписке на компьютере остался номер телефона того самого Александра, с которым договаривалась встретиться девочка. Мать обратилась в полицию.
Насильники отпустили несовершеннолетнюю
Правоохранители попытались связаться с Александром по телефону. Уже после первого звонка компания мужчин решила отпустить девочку и скрыться, однако перед этим они совершили над ней еще одно изнасилование. Измученная и обессиленная школьница рассказывала следователям обо всех ужасах происходящих с ней и настаивала на возбуждении уголовного дела.
Однако правоохранители сначала отнеслись к её показаниям с недоверием, несколько раз предостерегая о последствиях дачи ложных показаний и спрашивая о готовности пройти полиграф. В итоге уголовное дело против троих насильников было возбуждено.
На вопрос о том, какое наказание Диана желает для тех, кто её обидел, её мать ответила цитатой дочери: «Я хочу, чтобы с ними поступили так же, как они поступили со мной».
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Анастасия Хохлова