«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД

В Алапаевске группа мужчин более 17 часов насиловала и удерживала 15-летнюю школьницу в своем доме. После многочисленных издевательств девочку отпустили, однако для того, чтобы на обидчиков завели уголовное дело, несовершеннолетней пришлось пройти полиграф. О деталях дела и изуверствах над девочкой расскажет редакция «Радио 1».