«Хочу тебя»: Клиент полгода преследовал юриста с 80 номеров, засыпая угрозами
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который несколько месяцев преследовал девушку-юриста. Сталкер запугивал потерпевшую и вымогал у неё денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Юрист, устав от психологического давления обратилась в полицию. О данном инциденте сообщает УМВД России по Нижегородской области.
В Нижегородской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве и преследовании. По данным следствия, осенью 2024 года житель Чкаловска обратился к девушке за юридической консультацией. Однако получив необходимую услугу, мужчина стал требовать возврат оплаты и более личное общение.
Получив отказ, нижегородец в течение пяти месяцев использовал всяческие методы запугивания, такие как телефонные звонки и негативные отзывы о работе юриста. Задержанный даже создал сайт, где пострадавшая якобы предлагает эксорт-услуги.
Читайте также: