«Хочу тебя»: Клиент полгода преследовал юриста с 80 номеров, засыпая угрозами

12 июня 2025, 13:00

Юрист из Нижнего Новгорода стала жертвой сталкера, который был её клиентом

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который несколько месяцев преследовал девушку-юриста. Сталкер запугивал потерпевшую и вымогал у неё денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Юрист, устав от психологического давления обратилась в полицию. О данном инциденте сообщает УМВД России по Нижегородской области.