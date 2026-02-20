Россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за откинутой спинки кресла
Россиянке назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за драку на борту самолёта. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Оренбурга.
Фигуранткой дела стала жительница Ставропольского края. В суде женщина рассказала, что причиной инцидента стало неудобство, которое доставила ей попутчица, слишком сильно откинувшая спинку кресла. По словам нарушительницы, это мешало проходу детей.
Обстоятельства привели к ссоре между женщинами, которая переросла в физический конфликт. В ходе потасовки одна из туристок попыталась помешать другой снимать происходящее на камеру мобильного телефона и нанесла ей побои. Подсудимая не согласилась с предъявленным обвинением, однако суд счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного решения.
