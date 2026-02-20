Россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за откинутой спинки кресла

20 февраля 2026, 14:34

Суд в Оренбурге оштрафовал пассажирку на 5 тысяч за драку на борту самолёта

Фото: Istock/daboost

Россиянке назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за драку на борту самолёта. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Оренбурга.