В Волгограде спустя 33 года задержали подозреваемого в убийстве водителя
В Волгоградской области следователи задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем 33 года назад. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Установлено, что 6 июля 1992 года на улице Череповецкой остановился автомобиль. Водитель вышел и начал звать на помощь. Очевидец подошёл и увидел у мужчины рану на шее с сильным кровотечением.
Из машины потерпевшего вышел молодой человек и быстро скрылся. Свидетель запомнил его приметы и сообщил милиции. Раненый водитель скончался от колото-резаной раны шеи. СК возбудил уголовное дело. На месте изъяли отпечатки пальцев рук, но тогда личность установить не удалось.
В этом году следователи проверили изъятые следы по современным учётам. Это позволило установить причастного к преступлению. Очевидец посмотрел фотографию подозреваемого, сделанную 30 лет назад, и опознал того самого молодого человека. Мужчину задержали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
