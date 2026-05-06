«Ходил с пулей в руке»: мальчик пострадал во время игр с винтовкой и неделю молчал
В Иркутске шестилетний мальчик неделю молча ходил с пулей в руке после игр с винтовкой. Об этом информирует пресс-служба детской областной больницы.
Всё началось с игры с пневматической винтовкой: старший брат случайно выстрелил в младшего. Мальчик сказал, что напоролся на гвоздь. Целую неделю рану обрабатывали дома, родители не подозревали об истинном происхождении травмы.
В больницу пострадавший попал уже с высокой температурой и сильным отёком. Рентген показал свинцовую пулю с фрагментами металла. Хирурги удалили пулю, гной и осколки кости.
Ситуация оказалась серьёзной: сустав пальца разрушен, есть риск ограничения подвижности. Из-за повреждения зоны роста фаланга может остаться короче остальных пальцев. Сухожилия не пострадали, но для восстановления движений потребуется длительное время. Врачи не гарантируют полное восстановление функций пальца.
