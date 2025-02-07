«Ходила с охраной и напивалась»: как жила внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова до того как расчленила деда и его жену

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)
Екатерина Бельская (Тархова), внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, убила деда и его жену, а после расчленила их тела, расфасовала фрагменты тел по мешкам и бочкам и выкинула их в мусорные баки, разъезжая по городу на такси. Часть останков обнаружили в квартире Тархова. Зачем девушка, воспитывающая шестилетнего сына, совершила такое жуткое преступление и как жила до этого, рассказывает «Радио 1».
Плохая репутация и зависть сверстников
В Самаре внучка Тархова славилась плохой репутацией. По словам бывшей одноклассницы девушки, Натальи Ширяевой, отцом Екатерины и, соответственно, зятем бывшего мэра был криминальный авторитет по прозвищу «Лорд».
«Екатерина — тусовщица, прожигательница жизни, которой можно было все. Она ходила с охраной. Могла напиться в ночном клубе и столы переворачивать. Публиковать такие фото журналистам в то время не разрешали. Она так тусовалась с 15 лет. Сейчас соцсети Екатерины закрыты, но раньше она их очень активно вела и выкладывала свои танцы с алкоголем. Ее воспитанием особо никто не занимался, просто давали ей денег», — рассказала Наталья в беседе с aif.ru.
Училась Екатерина в престижной школе для богатых. Однако даже там друзей она найти не могла, так как была слишком высокомерной и избалованной. Ширяева вспомнила случай, когда все одноклассники устроили флешмоб, написав в учебной работе, что желают смерти Бельской.
«Этой девочке многие завидовали, а мне всегда её было жалко. Я понимала, что из неё вырастет монстр, как это случится с любым ребёнком, для которого заменяют воспитание немереным количеством денег», — отмечает Наталья.
Она также указала на логичность поступка Екатерины, которая убила деда, как только он не смог обеспечивать ей ту жизнь, к которой она привыкла. Однако девушка добавила, что ранее Тархова всегда говорила, что дедушка является главным человеком в ее жизни.
Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)
Отдала сына бабушке
Выяснилось, что шестилетнего сына Екатерины воспитывала ее бабушка Наталья – жена Виктора Тархова. Мать девушки сейчас находится в тюрьме за вымогательство 200 миллионов рублей. Она смогла отсудить у бывшего супруга 15 миллионов рублей, но распоряжалась деньгами бабушка Екатерины, потому что именно она воспитывала правнука.
Предполагается, что эти деньги стали одной из причин убийства Виктора и Натальи Тарховых собственной внучкой.
Сейчас ребенок находится в детдоме, так как мать арестована, бабушка — в тюрьме, а прабабушка и прадедушка убиты. Других родственников у ребенка нет.
Финансовые проблемы
Несмотря на влиятельные связи, Екатерина постоянно испытывала финансовые трудности. С тех пор, как Тархов покинул пост главы Самары, девушка регулярно выкладывала объявления на сайт продажи б/у вещей. Так, она пыталась продать босоножки Prada за 20 тысяч рублей, технику Apple, очки Prada за 7 000 рублей, парфюм Dior, брендовые сумки и многое другое.
По мере избавления от останков родственников Бельская не стала медлить и с решением своих финансовых проблем. Она оперативно выставила на продаже белую Тойоту RAV4, коллекцию старинных икон и драгоценности.
Некоторые СМИ писали, что Екатерина употребляет наркотики, на которые и тратит все, что у нее есть.
«Я лично ничего об этом не знаю, но я просто вижу ее новые фотографии и не понимаю, как так можно было с годами измениться. Плюс, если допустить, что она действительно хладнокровно расчленяла тела своих родных, а потом продавала их вещи — на такое не способен человек, не употребляющий вещества, как мне кажется», — отметила одноклассница Наталья.
Девушка также планировала продать недвижимость убитых родственников. У них в собственности два дома в Ленинском округе Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и машины. Общая стоимость оценивается в 145 миллионов рублей.
Виктор Тархов (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)
У Бельской был сообщник
СУ СК России по Самарской области продолжает расследовать убийство бывшего мэра города и его супруги. Бельская находится под стражей. Следствие установило, что внучка Тархова заранее готовилась к преступлению и продумала, как избавиться от тел. Для этого она купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости.
Кроме того, следователи проверяют версию о возможной причастности к преступлению иных лиц.
По предварительным данным, Виктор Тархов и его жена Наталья могли быть убиты более месяца назад. При этом практически никто не заметил их пропажу, так как их телефоны были в сети, а Екатерина отвечала на сообщения знакомых от имени убитых родственников.
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