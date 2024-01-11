Ходившая по школе в откровенных нарядах преподавательница изнасиловала школьника

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В США в штате Миссури учительница математики изнасиловала школьника и оказалась в тюрьме. Об этом пишет New York Post.
26-летняя Хейли Клифтон-Кармак, мать двоих детей в разводе, трудилась в учебном учреждении примерно полтора нода. Ранее школьная администрация подозревала ее в «слишком близком общении с учениками». Преподавательница действительно общалась со школьниками ненадлежащим образом. Кроме того, она ходила по учебному заведению в откровенных нарядах: обтягивающих блузках с глубоким декольте и лосинах.
На фоне развода девушка стала близко общаться с 16-летним учеником. Позже она начала регулярно заниматься с ним интимом. Через время на спине мальчика один из учащихся заметили царапины. Позже он рассказал администрации школы, а они передали информацию в полицию.
Женщина обвиняется в создании угрозы благополучию ребенка первой степени, изнасиловании второй степени, сексуальном контакте с учеником и растлении ребенка четвертой степени.
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Алина Юрчак