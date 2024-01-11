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Ходившая по школе в откровенных нарядах преподавательница изнасиловала школьника

В США учительница математики средней школы изнасиловала 16-летнего школьника
11 января 2024, 08:17
Фото: istock / alexeyrumyantsev

Фото: istock / alexeyrumyantsev

В США в штате Миссури учительница математики изнасиловала школьника и оказалась в тюрьме. Об этом пишет New York Post.

26-летняя Хейли Клифтон-Кармак, мать двоих детей в разводе, трудилась в учебном учреждении примерно полтора нода. Ранее школьная администрация подозревала ее в «слишком близком общении с учениками». Преподавательница действительно общалась со школьниками ненадлежащим образом. Кроме того, она ходила по учебному заведению в откровенных нарядах: обтягивающих блузках с глубоким декольте и лосинах.

На фоне развода девушка стала близко общаться с 16-летним учеником. Позже она начала регулярно заниматься с ним интимом. Через время на спине мальчика один из учащихся заметили царапины. Позже он рассказал администрации школы, а они передали информацию в полицию.


Женщина попыталась уехать в штат Техас, но правоохранители все равно арестовали ее. На допросе девушка отрицала сексуальную связь со школьником, но в ее телефоне нашли подтверждения этому.

Женщина обвиняется в создании угрозы благополучию ребенка первой степени, изнасиловании второй степени, сексуальном контакте с учеником и растлении ребенка четвертой степени.

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#сша
#школы
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#мать
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В Подмосковье консьержка спасла пенсионерку от телефонных мошенников
11 января 2024, 09:31

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Телефонного мошенника задержала полиция в Подмосковье, жертвой преступления должна была стать 81-летняя женщина, однако в ситуацию вмешалась бдительная консьержка, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, пожилой жительнице Ленинского округа позвонила женщина, которая рассказала о ДТП, виновницей которого якобы стала знакомая пенсионерки. Далее она передала трубку «виновнице», и та заплаканным голосом попросила 1,5 млн рублей на операцию девушке-водителю, которая пострадала по её вине. Мошенница объяснила, что деньги помогут ей избежать уголовной ответственности за аварию», — говорится в сообщении.
Пенсионерка сказала, что у неё есть всего 150 тысяч рублей. Мошенница согласилась и на эту сумму. После разговора к пенсионерке заехал молодой человек, которому она передала деньги и больничные принадлежности. Но очень скоро мошенники позвонили вновь и стали настаивать, что необходимы ещё наличные. Пенсионерка согласилась отдать все свои сбережения и направилась в банк, однако в подъезде рассказала о ситуации консьержке, и та заподозрила обман. Женщина уговорила потерпевшую позвонить в полицию.

Далее под контролем полицейских жертва преступников отдала курьеру муляж денег. За курьером проследили, установили получателя и задержали. Мужчина рассказал, что нашёл объявление о работе курьера в одном из мессенджеров и что действовал по инструкции своего работодателя.

Сейчас полиция устанавливает соучастников и выясняет, сколько еще было совершено аналогичных преступлений.

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#подмосковье
#московская область
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Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой
11 января 2024, 08:58

Фото: istock / vasile voicu

Рэпер Vacio (Николай Васильев) отправится в армию этой весной. Как сообщает телеграм-канал Shot, арестованный за «носочный наряд» на голой вечеринке Анастасии Ивлеевой музыкант решил, что искупит вину, отдав долг Родине.

Таким образом Васильев хочет доказать, что не имеет отношения к ЛГБТ* и является настоящим мужиком, готовым служить.

По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где после медкомиссии ему вручили повестку.

Ранее рэпер заявил, что никогда не был сторонником ЛГБТ*. Он пояснил своё появление на «голой вечеринке» в «Мутоборе» в одном носке желанием привлечь внимание. Он также заявил, что во время пребывания в следственном изоляторе обдумал свой поступок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лгбт
#сво
#военкомат
#сизо
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Военный получил срок за то, что 5 месяцев на возвращался из отпуска в Забайкалье
В Чите суд дал 5,5 года колонии военному за уклонение от службы
11 января 2024, 08:46

Фото: istock / Zolnierek

Читинский гарнизонный военный суд осудил военного Михаила Скрипкина на 5,5 лет тюремного заключения из-за того, что он не вернулся на службу из отпуска. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.

Скрипкин отправится в колонию общего режима.

Согласно материалам дела, военнослужащий, находясь в отпуске решил уклониться от прохождения военной службы и 25 февраля 2023 года без уважительных причин не вернулся в расположение воинской части.

31 июля мужчина самостоятельно пришел в военную комендатуру. Его задержан и привлекли к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Количество жертв ДТП под Пензой увеличилось до восьми
Экстренные службы: количество жертв ДТП в Пензенской области выросло до 8-ми
11 января 2024, 07:59

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Пензенской области на федеральной трассе «Урал» минивэн столкнулся с грузовиком. В результате ДТП скончались 8 человек. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.
Авария произошла примерно в 3:00 мск на 504 километре трассы «М-5» Урал.

Управление МВД по Пензенской области в телеграм-канале сообщили о семи погибших. Уточняется, что умершие были внутри минивэна, еще два человека пострадали.

Правоохранители выяснили, что водитель минивэна направлялся в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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#дтп
#гибдд
#водитель
#сотрудники
#урал
#авария
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На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины
На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины — МЧС
11 января 2024, 05:23

Фото: iStock/camptoloma

На Сахалине утром 11 января на поиски мужчины, пропавшего в акватории Татарского пролива, вылетел вертолёт Ми-8. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по региону.
Уточняется, что на вертолёте вылетели спасатели поисково-спасательного отряда им. Валерия Полякова ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Сотрудникам МЧС России предстоит провести осмотр акватории Татарского пролива», — проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что 32-летний мужчина 9 января вышел в море в районе села Красногорск на резиновой лодке, после чего пропал.

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#спасатели
#мчс
#море
#мужчина
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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
11 января 2024, 04:57

Фото: iStock/sarawutk

Пожарные успешно потушили открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в официальном канале МЧС РФ в Telegram.
Ранее ведомство информировало о возгорании кровли цеха на площади 8 тысяч квадратных метров в поселке Обухово Московской области, с предварительной информацией о отсутствии пострадавших.

«В регионе Московской области сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций», — отмечено в официальном сообщении.
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#пожар
#пожарный
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#сотрудники
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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
МЧС: в Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
11 января 2024, 04:40

Фото: iStock/MattGush

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве удалось взять под контроль, сообщили в телеграм-канале МЧС.
Огонь удалось локализовать на площади в 2 тысячи квадратных метров. Ранее ведомство уведомило о возгорании в данном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Информация о пострадавших не поступало. На место происшествия направлен пожарный поезд.

«Пожарные МЧС России в Москве успешно ограничили огонь на площади 2000 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении.
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#шоссе
#пожарные
#происшествия
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На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров
МЧС: В Москве вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров
11 января 2024, 03:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве на шоссе Энтузиастов горит здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.

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В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
11 января 2024, 03:22

Фото: iStock/Nastco

В США 25 января состоится первая в истории страны казнь заключённого с использованием азота. Согласно судебным документам, суд штата Алабама не стал её запрещать, пишет РИА Новости.
Казнить планируется осуждённого за убийство женщины в 1988 году Кеннета Юджина Смита. Отмечается, что убийство американки заказал её супруг-священник, рассчитывающий получить страховку и рассчитаться с долгами.

«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — говорится в судебных документах.

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#сша
#убийство
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