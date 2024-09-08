Секс с младшей сестрой: любовница мигранта заявила на него в полицию из-за мести и раскаялась, подробности

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В Томске мигранта приговорили к 17 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима за приставание к школьнице. Однако, когда огласили приговор, сестра потерпевшей внезапно призналась, что оклеветала мужчину. О том, что произошло на самом деле и за что женщина отомстила возлюбленному расскажет редакция «Радио 1».
У возлюбленного оказалась семья
32-летняя Лейла и 38-летний Тамерлан встретились в 2018 году в Томске. Она из Киргизии, он из Узбекистана. Лейла работала посудомойкой в кафе, а Тамерлан был водителем такси.
«Я сразу поняла, что он мне подходит, мы встречались, ходили в кафе. Но он никогда не оставался на ночь, что я списывала на его галантность. Затем в мечети нам прочитали никах, и он пообещал официально оформить отношения, а я мечтала о совместной жизни», — поделилась Лейла с журналистами.
Она рассказала, что мужчина не спешил с пропиской и продолжал избегать ночёвок, что насторожило девушку. Однажды Лейла случайно увидела возлюбленного в компании женщины и нескольких детей. Тогда она поняла, что Тамерлан женат и все время обманывал ее.
В тот же вечер между возлюбленными разгорелась ссора. Мужчина несколько раз ударил девушку, после чего она планировала написать на него заявление в полицию.
«Изначально я намеревалась написать на него заявление за избиение, но одна знакомая посоветовала поступить иначе. Она сказала, что если написать, будто он приставал к моей младшей сестре, то его могут посадить, так как она ещё несовершеннолетняя. Это должно было напугать его и заставить подчиниться мне, а затем он мог бы на мне жениться. Мы с сестрой пошли и написали заявление», — призналась девушка.
Фото: сайт СК РФ
СИЗО и суровый приговор суда
Тамерлан вскоре после показаний девочки и их подтверждения от её сестры оказался в СИЗО. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
На суде сам Тамерлан утверждал, что это была выдумка его любовницы. Однако суд ему не поверил.
«Заявление о клевете рассматривается как защитная позиция», — говорится в приговоре.
Мужчине назначили 17 лет строгого режима и моральную компенсацию жертве — 100 тыс. рублей. После вынесения приговора Лейла воспользовалась переводчиком и опубликовала в соцсетях сообщение. Она утверждала, что на предварительном следствии изменила свои показания и призналась в ложном обвинении. Теперь она отправляет письма в СК и прокуратуру с просьбой пересмотреть дело, но правоохранители остаются непреклонны.
Суд обоснованно опирался на свидетельства, которые были тщательными, логичными и взаимосогласованными. Не обнаружено причин считать, что свидетели давали ложные показания. Тем не менее, Лейла убеждена, что сможет реабилитировать своего бывшего любовника и продолжает писать апелляции, настаивая, что просто решила отомстить ему.
«Меня и мою сестру оклеветали. Эту идею предложила я, и сейчас хочу, чтобы все обвинения были сняты. Он ни в чем не виноват, а я испытываю угрызения совести и мне стыдно. После произошедшего я сильно заболела и теперь прикована к постели! Думаю, это кара за ложь. Я считала, что смогу его вернуть, но потом поняла, как я была наивна», — заверяет Лейла.
Однако к ее свидетельствам следственные органы относятся с настороженностью, так как она и девочка сейчас находятся не в России, а вернулись на родину. Возможно, на них оказывается давление, предполагают правоохранители.
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