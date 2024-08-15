«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Фото: iStock/aradaphotography
В августе 2021 года в селе Алтайского края пропала двенадцатилетняя школьница. Она поехала кататься на велосипеде вдоль леса и бесследно исчезла. Многие люди искали ее и верили, что она скоро найдется. Однако все это время девочку держали на цепи. А похитителем оказался местный житель Олег Лавкин.
Подробности преступления и истинные мотивы маньяка с «внутренними демонами» – в материале «Радио 1».
Лавкин похитил ребенка 31 июля 2021 года. Он приметил девочку на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке. С силой толкнув ребенка с велосипеда, он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Как рассказывали следователи, затем Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани.
Помимо физических насильственных действий, маньяк использовал и психологическое давление.
Стоит отметить, что мужчина до сих пор не понимает — за что его посадили на 20 лет. По его словам, он обходился с девочкой мягко.
На главный вопрос о том, что подтолкнуло на совершение преступления, Лавкин и сам не знает ответа. При этом маньяк утверждает, что никто из людей его не сможет понять.
Похититель отметил, что когда-то он увлекался различными религиозными течениями и даже посещал в Москве школу нейролингвистики, которую позднее признали экстремистской организацией. Переехав на Алтай, Лавкин продолжил поддерживать контакт с представителями различных религий и даже помогал строить экопоселение. Однако в какой-то момент ему наскучила такая жизнь, и он решил найти что-то новое.
Искать новое «хобби» Лавкин решил в интернете. По словам маньяка, он «заразился информационным вирусом». Сам Лавкин считает его «внутренним демоном», который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.
Решение о похищении, со слов Лавкина, он принял молниеносно – за секунду, а не планировал. Он подчеркнул, что и сам не осознавал, что преступление произойдет. При этом в показаниях мужчина серьезно путается.
После того, как Лавкин схватил девочку, он отвез ее к себе в подвал и посадил на цепь. С его слов – это было единственное средство для удержания заложницы. На месте похищения оставались улики – велосипед ребенка и мобильный телефон. Их маньяк попытался «устранить» — подбросил к водоему, чтобы все подумали, будто она утонула.
Лавкин ждал, что правоохранители нагрянут к нему домой с обыском, поэтому он вместе с жертвой спрятался между полом и грунтом. Поняв, что удерживать девочку бессмысленно и его вот-вот поймают, он отпустил пленницу, а сам подался в бега. Лавкин был давним «выживальщиком» в лесу, что помогло ему добраться до дальней деревни в Республике Алтай. Попался он самым глупым способом – вышел в магазин за сигаретами.
За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но он с этим приговором не согласен, для него он слишком жесткий.
Читайте также:
Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал
«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
Похищение девочки с особой жестокостью
Лавкин похитил ребенка 31 июля 2021 года. Он приметил девочку на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке. С силой толкнув ребенка с велосипеда, он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Как рассказывали следователи, затем Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани.
Помимо физических насильственных действий, маньяк использовал и психологическое давление.
«Если нас найдут по причине, к тебе не относящейся, я покончу с собой, а если из-за тебя – я тебя убью», — говорил Лавкин похищенной девочке.
Стоит отметить, что мужчина до сих пор не понимает — за что его посадили на 20 лет. По его словам, он обходился с девочкой мягко.
«Демоны» Лавкина
На главный вопрос о том, что подтолкнуло на совершение преступления, Лавкин и сам не знает ответа. При этом маньяк утверждает, что никто из людей его не сможет понять.
«Если я и начну отвечать, то это будет на несколько часов, и это в итоге приведет меня в знаменитый город Орел, где содержатся преступники с психическими отклонениями», — сказал Лавкин.
Похититель отметил, что когда-то он увлекался различными религиозными течениями и даже посещал в Москве школу нейролингвистики, которую позднее признали экстремистской организацией. Переехав на Алтай, Лавкин продолжил поддерживать контакт с представителями различных религий и даже помогал строить экопоселение. Однако в какой-то момент ему наскучила такая жизнь, и он решил найти что-то новое.
Искать новое «хобби» Лавкин решил в интернете. По словам маньяка, он «заразился информационным вирусом». Сам Лавкин считает его «внутренним демоном», который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.
Фото: iStock/SB Arts Media
Влечение к малолетней или обычный азарт: как Лавкин принял решение о похищении девочки
Решение о похищении, со слов Лавкина, он принял молниеносно – за секунду, а не планировал. Он подчеркнул, что и сам не осознавал, что преступление произойдет. При этом в показаниях мужчина серьезно путается.
«Я не был с ней знаком, я ее вообще не знал. Я знал, кто она, знал, что она падчерица определенного человека», — заявил он.
После того, как Лавкин схватил девочку, он отвез ее к себе в подвал и посадил на цепь. С его слов – это было единственное средство для удержания заложницы. На месте похищения оставались улики – велосипед ребенка и мобильный телефон. Их маньяк попытался «устранить» — подбросил к водоему, чтобы все подумали, будто она утонула.
Лавкин ждал, что правоохранители нагрянут к нему домой с обыском, поэтому он вместе с жертвой спрятался между полом и грунтом. Поняв, что удерживать девочку бессмысленно и его вот-вот поймают, он отпустил пленницу, а сам подался в бега. Лавкин был давним «выживальщиком» в лесу, что помогло ему добраться до дальней деревни в Республике Алтай. Попался он самым глупым способом – вышел в магазин за сигаретами.
За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но он с этим приговором не согласен, для него он слишком жесткий.
Читайте также:
Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал
«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
Екатерина Коршунова