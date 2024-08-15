Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang
В Магадане 32-летний мужчина жестоко расправился с молодой женщиной, которую прежде изнасиловал. В это время в соседней комнате находился родной брат девушки. О том, почему он не помешал убийце и что известно об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».
Случайный гость принес беду в дом
В декабре 2023 года 32-летний Александр, не имея при себе денег, решил поехать в Магадан. С просьбой подвезти он обратился к проезжающему мимо дальнобойщику. Мужчины проделали приличный путь, а затем остановились на ночлег в поселке Мяунджа Сусуманского района. Дождавшись, когда водитель уснет, Александр выкрал у него мобильный телефон и денежные средства.
Вместе с похищенным злоумышленник скрылся.
Дальше Александр также добирался на попутках. Прибыв в поселок Сокол, он вспомнил о своем давнем приятеле, который сбывал краденные мобильные телефоны. Мужчина отказался приобретать сотовый и направил Александра к другому скупщику. После сделки некий Михаил предложил Александру «обмыть» покупку и пригласил его в свой дом.
Позже к распитию спиртного присоединилась 39-летняя сестра хозяина дома. Новый знакомый вскоре сообщил семейству, что идти ему некуда и попросился остаться на ночлег.
Фото: istockphoto/eugenekeebler
Изнасилование и убийство
Изрядно подвыпившие брат и сестра согласились приютить Александра. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, Александр пробрался в соседнюю комнату и изнасиловал его сестру.
По версии следствия, женщина начала оказывать сопротивление, царапаться и кусаться. Это разозлило изверга, он стал прыгать на груди беспомощной жертвы, пинать ее, избивать и пытаться разорвать рот. Когда истерзанная женщина перестала сопротивляться, Александр изнасиловал ее.
Травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью и вскоре она скончалась.
После издевательств над женщиной Александр ушел в соседнюю комнату и лег спать. Утром он собрал все ценные вещи, которые попались ему на видном месте и попытался скрыться. Тело женщины было обнаружено ее братом. Он заверял, что не слышал каких-либо криков, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Александр спутя несколько часов он был задержан правоохранителями. Свои действия он объяснил помутнением рассудка. В настоящее время насильник находится в местах лишения свободы.
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