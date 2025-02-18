«Пришельцы не дают работать»: Полёты в аэропорту турецкого Газиантепа остановили из-за НЛО

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В аэропорту турецкого Газиантепа временно приостановили приём и выпуск самолётов. Причиной стал неопознанный летающий объект в небе над городом.
Инцидент произошёл накануне около 22:00 (время совпадает с московским - прим. ред.). Пилоты заметили в небе над вечерним городом светящийся НЛО, который никак не отражался на радарах, сообщает местное издание Т24. Они передали информацию диспетчерам в аэропорту, после чего было принято решение приостановить работу воздушной гавани.
Сообщается, что неопознанный объект перемещался на высоте около трёх тысяч метров. Необычно то, что его невозможно было увидеть даже на самых чувствительных радарах. Все полёты были прекращены до того момента, как НЛО удастся идентифицировать.
Предполагается, что это мог быть беспилотный летательный аппарат. Власти призвали местное население не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. Сколько именно продолжался этот турецкий план «"Ковёр"» не уточняется.
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Сообщается, что неопознанный объект перемещался на высоте около трёх тысяч метров. Необычно то, что его невозможно было увидеть даже на самых чувствительных радарах. Все полёты были прекращены до того момента, как НЛО удастся идентифицировать.
Предполагается, что это мог быть беспилотный летательный аппарат. Власти призвали местное население не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. Сколько именно продолжался этот турецкий план «"Ковёр"» не уточняется.
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Александр Бойцов