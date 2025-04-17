Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии в США

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Хоккеист Артемий Панарин, играющий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», оказался в центре скандала после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых сотрудницей клуба. Инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды, однако информация о нем стала известна только сейчас. Об этом пишет «Voice».
Согласно заявлению, сделанному женщиной, Панарин якобы забрал у нее телефон и заявил, что вернет его только в своем номере. Когда она пришла за устройством, хоккеист прижал ее к кровати, но девушке удалось вырваться и покинуть комнату.
Спустя несколько месяцев после инцидента, в августе 2024 года, сотрудница покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с Панариным и компанией Madison Square Garden Sports, которая владеет «Рейнджерс». В результате ей была выплачена компенсация, однако официальных обвинений против Панарина не последовало.
Руководство клуба узнало о происшествии не сразу. Сотрудница решила рассказать о домогательствах после того, как была временно отстранена от работы за передачу безрецептурного лекарства одному из игроков. Она посчитала это несправедливым и обратилась к изданию The Athletic с информацией о произошедшем.
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Спустя несколько месяцев после инцидента, в августе 2024 года, сотрудница покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с Панариным и компанией Madison Square Garden Sports, которая владеет «Рейнджерс». В результате ей была выплачена компенсация, однако официальных обвинений против Панарина не последовало.
Руководство клуба узнало о происшествии не сразу. Сотрудница решила рассказать о домогательствах после того, как была временно отстранена от работы за передачу безрецептурного лекарства одному из игроков. Она посчитала это несправедливым и обратилась к изданию The Athletic с информацией о произошедшем.
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Дарья Осипова