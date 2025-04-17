В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 40-летнего сожителя своей матери. Инцидент произошел на лестничной площадке жилого дома, где между мужчинами возник конфликт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.
По информации УМВД по региону, молодой человек напал на оппонента с ножом, нанеся ему смертельные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Согласно заявлению задержанного, он действовал в целях самообороны. После инцидента он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Согласно заявлению задержанного, он действовал в целях самообороны. После инцидента он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Дарья Осипова