Мать оставила дочь в запертой квартире: девочка выжила, питаясь крупами и водой из унитаза

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В Воронежской области произошел шокирующий инцидент, связанный с 20-летней Александрой, которая, будучи замужем, оставила свою трехлетнюю дочь без присмотра на четыре дня. В это время мать ушла развлекаться и обслуживать клиентов как проститутка. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Малышка оказалась в крайне тяжелых условиях: в течение нескольких дней она ела только сухие крупы и пила воду из унитаза, пытаясь выжить. В отчаянии девочка смогла натаскать игрушки к подоконнику и забраться на них, чтобы привлечь внимание прохожих, выбрасывая различные предметы из окна.
К счастью, неравнодушные граждане заметили действия ребенка и вызвали помощь. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медицинские работники, которые срочно забрали девочку в безопасное место.
Александра была задержана по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Известно, что она состоит в браке с 50-летним мужчиной, который не препятствует ее образу жизни и иногда навещает ее. В настоящее время проводится расследование.
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К счастью, неравнодушные граждане заметили действия ребенка и вызвали помощь. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медицинские работники, которые срочно забрали девочку в безопасное место.
Александра была задержана по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Известно, что она состоит в браке с 50-летним мужчиной, который не препятствует ее образу жизни и иногда навещает ее. В настоящее время проводится расследование.
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Дарья Осипова