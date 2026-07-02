Холодильник взорвался и проломил стену в российском доме
В Забайкальском крае в посёлке Текстильщиков произошёл инцидент со взрывом холодильника во время ремонта бытовой техники. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По данным источника, ударная волна повредила внутреннюю перегородку между одной из комнат и общим коридором, частично проломив стену. Жители квартиры не пострадали.
На место прибыли специалисты Госжилинспекции и МинЖКХ. В ходе первичного осмотра они не выявили видимых повреждений несущих конструкций здания.
Управляющей компании поручили провести укрепление повреждённой стены. Также Госжилинспекция планирует выдать УК предостережение и обязать организовать дополнительное обследование состояния дома с привлечением специализированной организации.
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