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Холодильник взорвался и проломил стену в российском доме

Взрыв холодильника проломил стену в одном из домов Забайкальского края
Фото: istockphoto/DmyTo

В Забайкальском крае в посёлке Текстильщиков произошёл инцидент со взрывом холодильника во время ремонта бытовой техники. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.



По данным источника, ударная волна повредила внутреннюю перегородку между одной из комнат и общим коридором, частично проломив стену. Жители квартиры не пострадали.

На место прибыли специалисты Госжилинспекции и МинЖКХ. В ходе первичного осмотра они не выявили видимых повреждений несущих конструкций здания.

Управляющей компании поручили провести укрепление повреждённой стены. Также Госжилинспекция планирует выдать УК предостережение и обязать организовать дополнительное обследование состояния дома с привлечением специализированной организации.

Никита Кротов

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