Холодильник взорвался и проломил стену в российском доме

02 июля 2026, 22:17

Взрыв холодильника проломил стену в одном из домов Забайкальского края

Фото: istockphoto/DmyTo

В Забайкальском крае в посёлке Текстильщиков произошёл инцидент со взрывом холодильника во время ремонта бытовой техники. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.