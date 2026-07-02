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Взрыв произошел в центре сирийского города

Syria TV: В кафе в центре Дамаска прозвучал взрыв
Фото: istockphoto/RamonCast

В центре Дамаска рядом с Дворцом правосудия произошел взрыв в одном из кафе. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщает сирийский телеканал Syria TV.



Как заявил директор службы скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Сирии Ахмад аль-Баккура, в больницу «Аль-Муджтахид» доставили 14 пострадавших. Четверо из них скончались, еще десять проходят лечение.

Еще одного раненого госпитализировали в больницу Сирийского Красного Полумесяца. По информации СМИ, причиной взрыва стала детонация устройства, заранее заложенного в кафе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее взрыв прогремел на газовом заводе в Катаре. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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