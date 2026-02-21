Серия ДТП с 16 машинами произошла в российском регионе
Серия ДТП с 16 машинами произошла в Ленобласти
Серия ДТП с участием 16 легковых автомобилей произошла в субботу на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области.
Как сообщило региональное управление МЧС РФ, на участке протяжённостью около 200 метров во Всеволожском районе, неподалеку от съезда на Янцово-1, зафиксировали пять попутных столкновений.
В результате одной из аварий госпитализировали женщину-пассажира. По данным спасателей, сведений о других пострадавших не поступало.
