«Нашей мышки больше нет»: Знаменитый фудблогер Александра Алышева погибла под колесами фуры
Ехавшая на мопеде фудблогер Александра Алышева погибла под колесами фуры в Анапе
В пятницу, 20 февраля, на Анапском шоссе произошла смертельная авария. 40-летняя жительница города, ехавшая на мопеде, задела бордюр и упала. В этот момент на нее наехал грузовик. Женщина погибла на месте еще до приезда врачей.
Как стало известно, погибшей оказалась популярная блогерша Александра Алышева — автор кулинарного Telegram-канала «Вашу мышь: экономные рецепты». Она завоевала аудиторию простыми, доступными блюдами и активным общением с подписчиками. О трагедии сообщил мужчина по имени Бон, оставив сообщение под одной из последних публикаций Александры.
«Нашей мышки больше нет, она погибла... Всем спасибо вам за проявленную к ней любовь и поддержку... Я ее человек», — говорится в публикации.
Он также рассказал подробности случившегося со ссылкой на видео ДТП. По его словам, Алышева была опытным водителем, но ехала в наушниках, и ее мог напугать грузовик, который проехал слишком близко.
«Она дернула руль и упала», — добавил Бон.
Новость вызвала сильный отклик. Люди вспоминают Александру как доброго, светлого и жизнерадостного человека, выражают соболезнования и пишут, что будут по ней скучать. В январе Алышева была гостем студии телеканала «Кубань 24». Тогда она рассказывала, что уже три года делится рецептами и доказывает, что даже на 200 рублей можно приготовить ужин на двоих или на троих.