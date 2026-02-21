«Нашей мышки больше нет»: Знаменитый фудблогер Александра Алышева погибла под колесами фуры

21 февраля 2026, 17:35

Ехавшая на мопеде фудблогер Александра Алышева погибла под колесами фуры в Анапе

Александра Алышева (Фото: телеграм/@alexandrakrivorychko)

В пятницу, 20 февраля, на Анапском шоссе произошла смертельная авария. 40-летняя жительница города, ехавшая на мопеде, задела бордюр и упала. В этот момент на нее наехал грузовик. Женщина погибла на месте еще до приезда врачей.





Как стало известно, погибшей оказалась популярная блогерша Александра Алышева — автор кулинарного Telegram-канала «Вашу мышь: экономные рецепты». Она завоевала аудиторию простыми, доступными блюдами и активным общением с подписчиками. О трагедии сообщил мужчина по имени Бон, оставив сообщение под одной из последних публикаций Александры.





«Нашей мышки больше нет, она погибла... Всем спасибо вам за проявленную к ней любовь и поддержку... Я ее человек», — говорится в публикации.

«Она дернула руль и упала», — добавил Бон.