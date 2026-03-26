«Хорошая мишень»: 21-летняя студентка из Подмосковья загадочно пропала в Сербии

26 марта 2026, 16:39

21-летняя россиянка загадочно исчезла в Сербии после поездки через Турцию

Родные 21-летней студентки из Подмосковья ищут её после исчезновения в Сербии. Как сообщает MSK1.RU, семья опасается, что девушка могла стать жертвой торговцев людьми.





Мать Кристины, Елена, рассказала, что 26 февраля дочь выехала из России через Турцию в Сербию. Студентка обманула семью: сказала, что улетела в Сочи. По банковским операциям родные вычислили, что она прилетела в Белград.

До этого Кристина писала в местных группах, что ищет русскоговорящего врача. Кроме того, девушка говорила сестре, что «боялась какого-то мужчины».

«Люди в соцсетях меня застращали, что девочка красивая и её могли похитить... Я очень боюсь, потому что она такая красивая, но немножко наивная, прям хорошая мишень», — рассказала мать пропавшей.