«Хорошая мишень»: 21-летняя студентка из Подмосковья загадочно пропала в Сербии
Родные 21-летней студентки из Подмосковья ищут её после исчезновения в Сербии. Как сообщает MSK1.RU, семья опасается, что девушка могла стать жертвой торговцев людьми.
Мать Кристины, Елена, рассказала, что 26 февраля дочь выехала из России через Турцию в Сербию. Студентка обманула семью: сказала, что улетела в Сочи. По банковским операциям родные вычислили, что она прилетела в Белград.
До этого Кристина писала в местных группах, что ищет русскоговорящего врача. Кроме того, девушка говорила сестре, что «боялась какого-то мужчины».
«Люди в соцсетях меня застращали, что девочка красивая и её могли похитить... Я очень боюсь, потому что она такая красивая, но немножко наивная, прям хорошая мишень», — рассказала мать пропавшей.Елена написала заявление в полицию и в генконсульства Турции и Сербии. Женщина надеется найти дочь и боится, что неизвестные могут незаконно удерживать Кристину.