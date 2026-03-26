На Кубани дядя надругался над 16-летней племянницей и убил её, закидав ветками
В Краснодарском крае суд приговорил жителя Тихорецка Андрея Горлякова к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство школьницы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов по региону.
Суд признал мужчину виновным в преступлении против 16-летней племянницы. Следствие и суд установили, что 19 июня 2025 года Горляков довёз девушку на машине до лесополосы в Тихорецком районе.
Там он связал ей руки пластиковыми стяжками, совершил сексуальное насилие, а затем задушил. После убийства обвиняемый спрятал тело в лесу, забросав ветками. Позже он сам участвовал в поисках пропавшей родственницы.
Суд назначил Горлякову ограничение свободы на один год шесть месяцев после отбывания основного наказания. В пользу семьи погибшей осужденный выплатит один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее в Белореченске осудили педофила, который больше года насиловал девочку.
