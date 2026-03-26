На Кубани дядя надругался над 16-летней племянницей и убил её, закидав ветками

26 марта 2026, 15:56

Житель Тихорецка получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство племянницы

В Краснодарском крае суд приговорил жителя Тихорецка Андрея Горлякова к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство школьницы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов по региону.