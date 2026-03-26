В Башкортостане вор украл компьютер за 200 тысяч, но поскользнулся и разбил его
В Башкортостане мужчина украл из компьютерного клуба системный блок за 200 тысяч рублей, но разбил его при падении с лестницы. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл в Стерлитамаке на улице 7 ноября. Ночью злоумышленник проник в компьютерный клуб. Оттуда он похитил системный блок, стоимость которого составила около 200 тысяч рублей.
Однако далеко уйти с добычей мужчине не удалось. Когда он спускался по лестнице, то поскользнулся и упал. От удара «системник» разбился. Вор бросил повреждённую технику и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции объявили подозреваемого в розыск. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: