Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры

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Подросток, напавший с молотком на одноклассников, был участником суицидальной игры-смертельного квеста, который должен был завершиться суицидом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 13-летний Роман по правилам игры выполнял специфические задания, финалом смертельного квеста должно было стать самоубийство. Однако довести до конца задуманное парню не удалось. Его оперативно задержали.
Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали.
Кроме того, издание сообщает, что челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, которую силовики обнаружили в июле. Школьники получали там различные задания, а также полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.
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Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали.
Кроме того, издание сообщает, что челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, которую силовики обнаружили в июле. Школьники получали там различные задания, а также полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.
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Элина Позднякова