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«Я тебя породил, я тебя и убью»: отец-пакистанец застрелил 15-летнюю дочь из-за «позорящих честь» видео в TikTok

Express Tribune: в Пакистане отец застрелил 15-летнюю дочь из-за видео в TikTok
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Мужчина, недавно вернувшийся с семьей из США в Пакистан, признался в убийстве своей 15-летней дочери. Он застрелил ее из-за неодобрения контента девочки в TikTok, пишет Express Tribune 29 января 2025 года.
Инцидент произошел во вторник в городе Кветта на юго-западе страны.

Сначала подозреваемый, Анвар уль-Хак, заявил полиции, что его дочь застрелили неизвестные. Однако позже отец-убийца сознался в преступлении на допросе. Полиции удалось выяснить, что семья была недовольна образом жизни девочки, включая ее одежду и участие в социальных мероприятиях, особенно связанных с TikTok.



«У нас в распоряжении есть телефон убитой, но он заблокирован», — сообщил полицейский следователь Зохаиб Мохсин.
Хак, имеющий гражданство США, недавно переехал в Пакистан после 25 лет жизни в Америке. Он рассказал следствию, что его дочь начала создавать «неприемлемый» контент в TikTok еще в США. Она продолжала публиковать видео после возвращения в Пакистан, что стыдило отца — он воспринимал поведение дочери как позорное.

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Власти рассматривают все версии причин для преступления, включая возможность «убийства чести». Шурина Хака также арестовали по подозрению в причастности к преступлению и сокрытию улик.

«Убийства чести» — не редкое явление в Пакистане. Ежегодно более 1000 женщин погибают от рук родственников или членов общины за «ущерб чести семьи». Причиной таких преступлений часто становятся побеги, публикации в соцсетях или «нарушение консервативных норм».

В стране более 54 миллионов пользователей TikTok. Власти активно борются с тем, что считают «непристойными» материалами, и платформа удаляет клипы по их запросам.

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#семья
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#убийство
#соцсети
Американский автор «матери всех санкций» против РФ сядет за решетку на 11 лет
Суд Нью-Йорка осудил автора «матери всех санкций» против РФ Менендеса на 11 лет
30 января 2025, 01:04

Фото: iStock/z1b

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает издание New York Post.
71-летний политик, выступая на заседании, просил судью о снисхождении. Он пытался сравнивать свою обвинения с «добром», которое принесла его работа за долгие годы.

«Я далек от совершенства, но я верю, что за полвека работы на благо общества я сделал больше хорошего, чем плохого», — говорил он.
Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям и был известен своими антироссийскими инициативами. В частности, в декабре 2021 года он предложил законопроект, который назвал «матерью всех санкций» против России. Принятие инициативы было отложено.

Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин
Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин
В августе 2024 года стало известно, что Менендес, находясь под следствием за обнаружение у него золотых слитков и роскошного автомобиля, пытался добиться помилования от президента Байдена. Он надеялся избежать судимости, которая лишила бы его права на ежегодную пенсию в размере 140 000 долларов и пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей супруги.

Дело Менендеса в США привлекло широкое внимание из-за его высокого положения и масштабов обвинений.

Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина, недавно вернувшийся с семьей из США в Пакистан, признался в убийстве своей 15-летней дочери. Он застрелил ее из-за неодобрения контента девочки в TikTok. Следствие предполагает, что другие члены семьи также были замешаны в убийстве.

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#суд
#дело
#права
#законопроект
#сша
#коррупция
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В Санкт-Петербурге работники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту мужчину
29 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ DmyTo

Россиянин провалился в вентиляционную шахту в Санкт-Петербурге, спасатели смогли его вытащить. Об этом 29 января сообщил Телеграм-канал «МЧС России».
Все случилось в многоэтажном доме на Богатырском проспекте. Работники МЧС проделали технологическое отверстие на уровне третьего этажа. Потом спасатели помогли мужчине выбраться и передали его медицинским работникам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов. Причиной конфликта между ближайшими родственниками стали бытовые неурядицы.

Жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.

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#мчс
#санкт-петербург
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Автобус столкнулся с тепловозом в Подмосковье
29 января 2025, 21:50

Фото: iStock/conejota

В Подмосковье автобус столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авария произошла в Наро-Фоминске на нерегулируемом переезде около железнодорожной станции «Латышская».

В настоящее время детали происшествия, а также информация о пострадавших уточняются. На месте аварии работают специалисты экстренных служб.

Теперь представителям компетентных органов необходимо будет определить, по чьей вине произошло ДТП, и по какой причине водитель автобуса не заметил поезд.

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#авария
#происшествия
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#поезд
#подмосковье
#наро-фоминск
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В Доминиканской республике покойник моргнул в гробу
29 января 2025, 21:34

Фото: iStock/ shironosov

В Доминиканской республике приглашенные на похороны люди увидели, как умерший моргнул, сообщила газета Daily Mail.
Родные и друзья умершего во время церемонии прощания заметили, что лежащий в гробу покойник несколько раз приоткрыл глаза. Испугавшиеся гости достали телефоны, чтобы запечатлеть странный инцидент. Одна из присутствующих женщин выразила предположение, что в реальности мужчина жив и приходит в себя. Остальные родные решили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в медицинское учреждение.

Когда видео попало в Сеть, часть пользователей сказали, что движение глаз покойника — это оптическая иллюзия, ставшая следствием вспышки, которая отразилась в не до конца закрытых глазах умершего. Остальные сочли движение век внешним проявлением посмертных изменений в тканях и мышцах. После трупного окоченения мышцы людей порой непроизвольно сокращаются.

Неизвестно, обратились ли гости церемонии прощания за помощью к медикам.

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#смерть
#похороны
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Судовладелец назвал «единственно верным» решение капитана «Волгонефти-239»
29 января 2025, 20:48

Фото: istockphoto/Photos by Painter

Экипаж танкера «Волгонефть-239» по приказу намеренно капитана намеренно посадил на мель корму судна, и это было единственно правильным решением. Оно позволило сохранить здоровье и жизни членов команды, а также предотвратить дальнейший разлив мазута из уцелевших танков.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ЗАО «Волгатранснефть». Представители компании-судовладельца пояснили, что капитан корабля не имел возможности направить его в безопасное место. Поэтому он отказался от эвакуации и повёл практически половину судна задним ходом в сторону мыса Панагия в Керченском проливе. К тому времени танкер уже «переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков».

Это позволило сохранить нефтепродукт запечатанным в уцелевших танках. Кроме того, попытка маневрирования при штормовом ветре и волнении могла привести к неуправляемому дрейфу в сторону конструкций Крымского моста, добавили специалисты.

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#судно
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В Калужской области убили трёх лесничих — видео
СК РФ опубликовал фото с места убийства трёх лесничих в Калужской области
29 января 2025, 19:52

Фото: istockphoto/Photos by Painter

Следственное управление СК России по Калужской области показало кадры с места убийства трех сотрудников лесничества. Страшная расправа произошла в Куйбышевском районе неподалёку от деревни Усохи.
Видео с места событий опубликовала пресс-служба ведомства. На кадрах можно увидеть сожжённый УАЗ лесников на деревенской улице. Около машины на земле лежит оружейная гильза. Рядом — дома и хозяйственные постройки, возле которых произошло тройное убийство. Криминалисты и следователи продолжают сбор доказательств и улик в доме подозреваемого.

Сегодня, 29 января, пять сотрудников лесной охраны приехали в Усохи к «черному лесорубу», чтобы разобраться по поводу сигнала о незаконной заготовке леса. Мужчина открыл по ним огонь. В результате трое сотрудников ведомства получили ранения, несовместимые с жизнью. Тело одного из них было найдено в сгоревшей машине. Ещё один раненый лесник доставлен в больницу.

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#служба
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Самарского священника подозревают в развращении девочки-подростка
29 января 2025, 19:38

Фото: iStock/ ASIFE

В Самаре следователи заподозрили священника в развращении 17-летней девочки, сообщил информационный портал «Волга.ньюс».
Отмечалось, что несовершеннолетняя сама обратилась в правоохранительные органы.

17 января священник приехал за подростком в школу, а потом они вместе поехали в отель. После полового акта мужчина перевел несовершеннолетней деньги на карту и сказал, чтобы она молчала о случившемся. Школьница поделилась, что через несколько дней инцидент повторился. Испугавшись угроз и еще одного повторения интимной связи, школьница поделилась детали произошедшего с мамой, передала газета «Московский комсомолец».

Подозреваемым оказался 41-летний служитель церкви Успенья Пресвятой Богородицы. Мужчина является отцом четверых детей. Он предпринял попытку оправдаться и объявил, что это был секс по согласию.

Отмечалось, что священник давать показания не стал, потому что якобы считал все случившееся добровольным, а прихожанку — совершеннолетней.

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#школьница
#самарская область
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Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Самолет «Победы» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
29 января 2025, 18:15

Фото: iStock/Владимир Майджи

Самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Об этом сообщает Telegram-канал, ссылаясь на данные FlightRadar24.
Отмечается, что Boeing 737 следует по маршруту Дубай-Москва. Он подал сигнал бедствия, после чего снизил скорость, но продолжил следовать в сторону Внуково. Правда спустя несколько минут пропал с радара сервиса. Не исключено, что у сайта случился сбой.

В настоящее время руководство авиакомпании разбирается, что произошло на борту.

По данным на 18:18 мск, самолёт благополучно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил неназванный источник телеканала РЕН ТВ.

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Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин
29 января 2025, 18:11

Сергей Анохин (Фото: rfs.ru)

В Москве разразился скандал, связанный с задержанием Сергея Анохина, генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза.
Анохина подозревают в даче взятки представителю силовых структур — сумма, о которой идет речь, составляет 50 миллионов рублей. Вместе с ним задержан и получатель этой внушительной суммы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дело Анохина может быть связано с ФК «Химки»


После задержания генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, силовые структуры провели допрос и обыски по адресам, связанным с ним. Стало известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют несколько лиц.

Пока не уточняется, за какие именно услуги Анохин мог дать взятку, известно лишь, что дело связано с его деятельностью в Московской области, когда он занимал пост гендиректора футбольного клуба «Химки». Ранее под домашний арест был помещен главный инвестор клуба Туфан Садыгов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако позже его отпустили под залог в 20 миллионов рублей.

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержание Анохина не связано с работой букмекерской конторы. В самой компании, одной из крупнейших в России, отметили, что Анохин ушел с поста гендиректора в январе текущего года.

Mash сообщает, что он все еще числится гендиректором общества с ограниченной ответственностью «Фонкор», которое является юридическим лицом «Фонбета».

Фото: iStock/ronstik

Путь от пляжного футбола к вершинам российского спорта и бизнеса


Сергей Анохин в прошлом был профессиональным игроком в пляжный футбол и получил звание мастера спорта. После завершения карьеры на поле он занялся бизнесом, включая съемку фильмов и организацию показов высокой моды, а также активно развивал пляжный футбол в России.

С 2013 по 2022 год он возглавлял Московскую федерацию футбола, а также занимал пост вице-президента Российского футбольного союза и входил в исполком этой организации.

Анохин был генеральным директором футбольного клуба «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а затем стал гендиректором букмекерской компании «Фонбет» в апреле 2022 года.

Анохин хотел вернуть пиво на стадионы


После чемпионата мира 2018 года он выступал за возвращение пива на стадионы, считая, что это поможет увеличить посещаемость матчей. В марте 2022 года он также озвучивал намерение Российского футбольного союза подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Согласно данным Telegram-канала Shot, Анохин является совладельцем нескольких компаний, включая «Оркада», и ранее числился совладельцем примерно десяти различных организаций.

В 2023 году он попал в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, а при его руководстве была проведена реформа розыгрыша Кубка России по футболу, спонсором которого выступает «Фонбет».

Личная жизнь


Анна Дубовицкая (Фото: соцсети)

Своей карьерой Анохин занимался не всегда. У него находилось время и для творчества. В 2008 году вышла его книга «Sамки», в которой речь идет о бизнесе, криминале и о том, как преступный мир может переплетаться с деловыми отношениями.

Многие сразу заподозрили автора в написании автобиографического произведения, однако Анохин опроверг эти слухи.

Еще одной яркой страницей в биографии спортивного функционера является его личная жизнь. Вторая супруга Анохина — певица Анна Дубовицкая, бывшая участница группы «Блестящие». Когда Дубовицкая вышла замуж за Сергея, она решила оставить сцену и посвятить себя материнству. Однако вскоре их брак начал трещать по швам.

«Знай героя в лицо! Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию», — написала Анна на своей странице в соцсетях.

На тот момент пара уже два года как развелась, а Дубовицкую начали обвинять в вымогательстве денег у бывшего мужа. Однако Анохин, как он сам утверждает, оставил бывшей жене с ребенком дом в Барвихе, который экс-певица продала за 59 миллионов рублей.

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