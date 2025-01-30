«Я тебя породил, я тебя и убью»: отец-пакистанец застрелил 15-летнюю дочь из-за «позорящих честь» видео в TikTok

Фото: iStock/Diy1
Мужчина, недавно вернувшийся с семьей из США в Пакистан, признался в убийстве своей 15-летней дочери. Он застрелил ее из-за неодобрения контента девочки в TikTok, пишет Express Tribune 29 января 2025 года.
Инцидент произошел во вторник в городе Кветта на юго-западе страны.
Сначала подозреваемый, Анвар уль-Хак, заявил полиции, что его дочь застрелили неизвестные. Однако позже отец-убийца сознался в преступлении на допросе. Полиции удалось выяснить, что семья была недовольна образом жизни девочки, включая ее одежду и участие в социальных мероприятиях, особенно связанных с TikTok.
Власти рассматривают все версии причин для преступления, включая возможность «убийства чести». Шурина Хака также арестовали по подозрению в причастности к преступлению и сокрытию улик.
«Убийства чести» — не редкое явление в Пакистане. Ежегодно более 1000 женщин погибают от рук родственников или членов общины за «ущерб чести семьи». Причиной таких преступлений часто становятся побеги, публикации в соцсетях или «нарушение консервативных норм».
В стране более 54 миллионов пользователей TikTok. Власти активно борются с тем, что считают «непристойными» материалами, и платформа удаляет клипы по их запросам.
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Сначала подозреваемый, Анвар уль-Хак, заявил полиции, что его дочь застрелили неизвестные. Однако позже отец-убийца сознался в преступлении на допросе. Полиции удалось выяснить, что семья была недовольна образом жизни девочки, включая ее одежду и участие в социальных мероприятиях, особенно связанных с TikTok.
«У нас в распоряжении есть телефон убитой, но он заблокирован», — сообщил полицейский следователь Зохаиб Мохсин.Хак, имеющий гражданство США, недавно переехал в Пакистан после 25 лет жизни в Америке. Он рассказал следствию, что его дочь начала создавать «неприемлемый» контент в TikTok еще в США. Она продолжала публиковать видео после возвращения в Пакистан, что стыдило отца — он воспринимал поведение дочери как позорное.
Фото: iStock/monkeybusinessimages
Власти рассматривают все версии причин для преступления, включая возможность «убийства чести». Шурина Хака также арестовали по подозрению в причастности к преступлению и сокрытию улик.
«Убийства чести» — не редкое явление в Пакистане. Ежегодно более 1000 женщин погибают от рук родственников или членов общины за «ущерб чести семьи». Причиной таких преступлений часто становятся побеги, публикации в соцсетях или «нарушение консервативных норм».
В стране более 54 миллионов пользователей TikTok. Власти активно борются с тем, что считают «непристойными» материалами, и платформа удаляет клипы по их запросам.
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Мария Моисеева