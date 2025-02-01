Полиция Британия долгие годы позволяла бандам мигрантов насиловать детей

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В начале 2025 года Илон Маск жестко высказался в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, призвав его уйти в отставку. Маск обвинил Стармера в том, что тот закрывал глаза на массовые изнасилования мигрантами британских девочек и способствовал тому, что банда насильников ушла от наказания, несмотря на очевидность их вины.
С середины 90-х годов 76 банд мигрантов насиловали девочек при полном попустительстве правоохранителей, передаёт британское издание Daily Mail. Жертвами стали дети из неблагополучных семей и приютов. Больше всего несовершеннолетних пострадало в городах Телфорд, Олдхэм и Рочдейл. Извращенцы входили в доверие к детям с помощью сладостей и игрушек, после чего совершали насилие.
Стали известны истории 15-летней девочки, которую в течение года насиловали 70 человек, а также ещё двоих детей шести и семи лет, которых несколько месяцев использовали для утех три брата-пакистанца. Около 400 преступников были осуждены, при этом 155 из них досрочно вышли на свободу и вернулись в города, где совершили свои преступления.
Как отметила эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, полиция боялась обвинений в расизме и недостаточной толерантности больше, чем опасной ситуации для своих граждан.
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Стали известны истории 15-летней девочки, которую в течение года насиловали 70 человек, а также ещё двоих детей шести и семи лет, которых несколько месяцев использовали для утех три брата-пакистанца. Около 400 преступников были осуждены, при этом 155 из них досрочно вышли на свободу и вернулись в города, где совершили свои преступления.
Как отметила эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, полиция боялась обвинений в расизме и недостаточной толерантности больше, чем опасной ситуации для своих граждан.
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Александр Бойцов