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Полиция Британия долгие годы позволяла бандам мигрантов насиловать детей

DM: В Англии банды мигрантов насиловали девочек при попустительстве полиции
Фото: istockphoto/VV Shots

Фото: istockphoto/VV Shots

В начале 2025 года Илон Маск жестко высказался в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, призвав его уйти в отставку. Маск обвинил Стармера в том, что тот закрывал глаза на массовые изнасилования мигрантами британских девочек и способствовал тому, что банда насильников ушла от наказания, несмотря на очевидность их вины.
С середины 90-х годов 76 банд мигрантов насиловали девочек при полном попустительстве правоохранителей, передаёт британское издание Daily Mail. Жертвами стали дети из неблагополучных семей и приютов. Больше всего несовершеннолетних пострадало в городах Телфорд, Олдхэм и Рочдейл. Извращенцы входили в доверие к детям с помощью сладостей и игрушек, после чего совершали насилие.

Стали известны истории 15-летней девочки, которую в течение года насиловали 70 человек, а также ещё двоих детей шести и семи лет, которых несколько месяцев использовали для утех три брата-пакистанца. Около 400 преступников были осуждены, при этом 155 из них досрочно вышли на свободу и вернулись в города, где совершили свои преступления.



Как отметила эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, полиция боялась обвинений в расизме и недостаточной толерантности больше, чем опасной ситуации для своих граждан.

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#великобритания
В Таиланде автобус с российскими туристами рухнул с дороги в обрыв
Автобус с россиянами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде
01 февраля 2025, 15:24

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде туристический автобус, в котором были россияне, слетел с горной трассы. Авария произошла в Пхукете, на перевале Карон – Патонг.
Туристы возвращались с экскурсии по горной дороге (так называемый «серпантин»). Местный водитель автобуса не справился с управлением, сообщает телеграм-канал SHOT. Машину резко повело в сторону, после чего автобус слетел с трассы и, пролетев 15 метров, повис на крутом склоне, задержанный камнями и деревьями.

Такое положение транспортного средства затруднило спасательные работы. Специалисты экстренных служб эвакуируют пассажиров по склону горы при помощи верёвок и карабинов. ПО предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили сотрудники генерального консульства РФ в городе Пхукет, в числе туристов находились двое россиян. Состояние обоих не вызывает опасений, оба отказались от госпитализации, добавили российские дипломаты.

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#таиланд
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В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину
01 февраля 2025, 13:53

Фото: iStock/Daria Kulkova

В российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину, сообщает кемеровское ГУ МВД. По информации ведомства, сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.
«Спустя несколько часов заметившие машину две прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, а одна из них решила проверить пульс мужчины. Заметив у него на шее ювелирное изделие, она похитила цепь. Украшение злоумышленница сдала в ломбард», — пишет «Ciбдепо», отмечая, что подозреваемые установлены, а в полиции возбуждены уголовные дела.
Тем временем в Москве будут судить хозяина квартиры, который наблюдал через скрытую камеру за двумя девушками, арендовавшими у него квартиру. Как сообщает АГН «Москва», мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании запрещенных средств для слежки. Свою вину арендодатель признал.
«Фигурант установил в своей квартире специальные технические средства, а именно цифровой видеорегистратор, предназначенный для получения видеоинформации со звуковым сопровождением. С помощью указанного устройства обвиняемый осуществлял наблюдение за двумя девушками, которые арендовали его квартиру», — приводят в агентстве сообщение ГСУ СК РФ по Москве.
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Украинец оскорбил узбекскую нацию под видом русского националиста, личность установила ФСБ
ФСБ установила личность украинца, оскорбившего узбеков от лица россиянина
01 февраля 2025, 12:41

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ установила личность гражданина Украины, который оскорблял узбекскую нацию от лица россиянина. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что сотрудниками спецслужбы был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате было установлено лицо, которое в Сети от имени якобы гражданина России негативно в национал-шовинистской манере высказывалось о людях узбекской нации.

Им оказался житель Николаевской области Украины Николай Кочмарик. В настоящее время он проживает на родине и поддерживает ВСУ.

В ЦОС подчеркнули, что распространившийся в соцсетях ролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как в Узбекистане, так и в России.

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#россия
#узбекистан
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Владелец потерпевшего крушение самолета в США подтвердил, что он был медицинский
01 февраля 2025, 06:44

Фото: iStock/Gudella

Владелец потерпевшего крушение самолета в Филадельфии компания Jet Rescue Air Ambulance подтвердила, что воздушное судно было медицинским. Об этом заявила компания в соцсети Linked In.
«Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)», — сообщает компания в своем заявлении.

Имена пассажиров и членов экипажа не будут разглашены до тех пор, пока о происшествии не расскажут членам их семей. При этом в Linked In уточнили, о информацию о выживших сказать не могут. По факту данной авиакатастрофы уже выразил свои соболезнования президент США Дональд Трамп.

Это падение самолета стало уже вторым в Штатах за последние несколько дней. Напомним, что в Вашингтоне 30 января произошло столкновение пассажирского самолета и военного вертолета. В катастрофе погибли 67 человек, в числе которых были чемпионы мира из России в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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#сша
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#крушение
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Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Филадельфии
01 февраля 2025, 05:59

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после крушения самолета в Филадельфии. Свое сообщение он оставил в социальной сети Truth Social.
«Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за проделанную отличную работу. Дальше будет больше», — написал президент.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушения около 18:30 по местному времени. На борту находилось шесть человек. Предварительно, все погибли. Одной из причин крушения называют возгорание газовых баллонов.

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#самолет
#сша
#президент
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Fox News: самолет в Филадельфии упал после возгорания газовых баллонов
01 февраля 2025, 05:42

Фото: iStock/porpeller

По предварительным данным, авиакатастрофа в Филадельфии произошла из-за возгорания газовых баллонов. Об этом заявил радиоведущий Рич Зеоли.
«Баллоны с кислородом могли взорваться на борту самолета, потерпевшего крушение в Филадельфии», — рассказал Зеоли в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что 1 февраля в Филадельфии произошло крушение самолета, на борту которого находилось шесть человек. Предварительно, все они погибли. Также в результате падения были повреждены дома и автомобили. На месте происшествия начался пожар. Самолет рухнул около торгового центра Roosevelt Mall.

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#пожар
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Мэр Филадельфии Паркер: в результате крушения самолета повреждены дома и машины
01 февраля 2025, 05:29

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В результате крушения самолета в Филадельфии были повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом рассказала мэр города Шерелл Паркер.
«На данный момент у нас нет данных о числе жертв. <...> Нам известно, что несколько домов и автомобилей были повреждены. Просим жителей Филадельфии не приближаться к месту аварии. <...> Ведется расследование», — поделилась Паркер американским телеканалам, которые ведут трансляцию с места событий.

Также мэр уже обсудила происшествие с губернатором штата Пенсильвания, где находится Филадельфия, Джошем Шапиро. Сейчас он по пути в город. К тому же крушения обсуждалось с сенатором демократом Джоном Феттерманом, который представляет штат.

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#сша
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#мэр
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Mash: в крушении самолета в Филадельфии погибли шесть человек
01 февраля 2025, 04:58

Фото: iStock/dongfang zhao

В результате крушения самолета в Филадельфии погибли шесть человек. Об этом сообщает Mash.
«Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Филадельфии» — передают в telegram-канале.

Самолет перевозил больных пассажиров. Также в результате крушения известно о более 10 пострадавших. После падения загорелись жилые дома и газопровод.


Ранее «Радио 1» писало о падении еще одного самолета в США. Воздушное судно упало рядом с торговым центром Roosevelt Mall. Известно, что самолет пропал с радаров спустя 30 секунд после взлета.

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В США после крушения еще одного самолета загорелись жилые дома
01 февраля 2025, 04:47

Фото: iStock/Diy13

В США произошло крушение очередного самолета, после падения которого загорелись жилые дома. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
«В пятницу на северо-востоке Филадельфии недалеко от торгового центра Roosevelt Mall потерпел крушение небольшой самолет», — передают в издании.

Также по информации Fox News, обломки самолета повредили газопровод. По предварительным данным, на борту находилось минимум шесть человек. Среди них два пилота, два врача и пациент со своим родственником. Самолет пропал с радаров через 30 секунд после взлета.

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