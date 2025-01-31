Пенсионер напал с мачете и «рубанул» пассажира поезда в Новосибирской области

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Пенсионер с мачете напал на пассажиров поезда «Томск-Адлер». Как передает Telegram-канал 112, 67-летний мужчина «рубанул» мужчину, а также ударил женщину по голове. Нападение произошло, когда состав был в Новосибирской области.
После содеянного мужчина залез на верхнюю полку. В Барабинске его задержали росгвардейцы. Уточняется, что дедушка-агрессор пытался отмахиваться мачете от сотрудников. Пострадавшие живы и находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Перед этим стало известно о том, что 11-летняя девочка ударила ножом бабушку за запрет выйти на улицу. Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии, однако известно, что ребенок избежит суда в силу своего возраста.
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Никита Кротов