Шесть человек остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА Новости
Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, остаются шесть человек. Об этом представитель экстренных служб рассказал в беседе с РИА Новости.
По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек, включая пятерых детей. Также сообщается об одном погибшем.
В четверг из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила введён режим ЧС. 70 жителей пострадавшего и соседних домов были экстренно эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения в гостинице.
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В четверг из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила введён режим ЧС. 70 жителей пострадавшего и соседних домов были экстренно эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения в гостинице.
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Анастасия Чинкова