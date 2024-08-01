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Шесть человек остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024, 14:55
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, остаются шесть человек. Об этом представитель экстренных служб рассказал в беседе с РИА Новости.
По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек, включая пятерых детей. Также сообщается об одном погибшем.

В четверг из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.



В Дзержинском районе Нижнего Тагила введён режим ЧС. 70 жителей пострадавшего и соседних домов были экстренно эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения в гостинице.

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#взрыв бытового газа
#мчс
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#человек
#дома
Житель Нижнего Тагила раскрыл детали происшествия из-за обрушившегося дома
01 августа 2024, 15:33

Фото: РИА Новости

Житель Нижнего Тагила Артём рассказал, что около дома, подъезды которого сегодня обрушились, около месяца назад сильно пахло газом.
«Там давно проблемы с газом. Зимой в начале этого года газовики работы проводили. Все понимали, что это рано или поздно случится», — поделился в беседе с RT собеседник.

В то же время в АО «ГАЗЭКС» сообщили «Известиям» о том, что плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 25 июня текущего года. Там отметили, что на момент проверки и проведения работ все системы были исправны. Теперь в причинах аварии разбирается специальная комиссия.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами в Нижнем Тагиле. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.

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#мчс
#аварии
#дома
#газ
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Хотел изнасиловать, но уснул: в Петербурге задержали дворника, растлившего девочку
В Питербурге дворник-мигрант уснул во время изнасилования ребенка
01 августа 2024, 15:16

Фото: istockphoto / alejandro principato

Мужчина, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, объяснил свой поступок тем, что он думал, что она взрослая. Об этом он заявил во время допроса, который был показан в эфире РЕН ТВ.
«Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Мы на улице просто погуляли, посидели, попили. Я пьяный тогда был, думал, она взрослая», — сказал задержанный.

По словам дворника, если бы он знал настоящий возраст девочки, то не пошёл бы к ней в гости.

Инцидент произошёл 30 июля в одном из дворов Приморского района Санкт-Петербурга. В тот день мама девочки уехала на дачу, и школьница пригласила в гости подругу. Вечером они вышли погулять во двор, где их заметил дворник.

Сначала мужчина пригласил девушек в местный магазин, где купил пива. Затем он попросил разрешения зайти в гости к одной из них, якобы чтобы воспользоваться туалетом. Оказавшись в квартире, он предложил новым знакомым выпить.

В какой-то момент подруге школьницы стало плохо, и дворник отнёс её на руках домой. После этого он вернулся и продолжил «застолье».

«В какой-то момент мужчина отвёл девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться её, не давая уйти. Но вскоре он заснул. Школьница тихо встала, оделась и сбежала домой к подруге, которой стало плохо. Отец подруги узнал о случившемся и сразу же позвонил в полицию. Злоумышленника задержали», — сообщил источник РЕН ТВ.

Задержанным оказался гражданин другой страны. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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«Угрожали убийством»: в Москве студентку медколледжа похитили родственники из Дагестана

В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне
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#отец
#мужчина
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#школьница
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«Угрожали убийством»: в Москве студентку медколледжа похитили родственники из Дагестана
Студентку московского медколледжа похитили родственники из Дагестана
01 августа 2024, 14:31

Фото: iStock/aradaphotography

Родственники из Дагестана выкрали студентку московского медколледжа. Они избили её и угрожали убийством, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что накануне 18-летнюю Айшат Магомедову, проживавшую в Москве и тётями, выкрали родственники. Отец и мать девушки остались в Дагестане после переезда дочери.

Тёти часто ругали Айшат, обвиняя в своенравности, поэтому девушка накопила денег и съехала в коммунальную квартиру в Люблино к своей подруге.

Девушка сменила сим-карту и периодически звонила матери, чтобы та не волновалась. Однако родственникам удалось вычислить местоположение Айшат. В её сторону посыпались угрозы: отец и дядя называли её позором семьи, угрожали девушке расправой, неизвестные на улице осыпали Айшат угрозами.

В начале июня мать и тётя девушки ворвались в её квартиру и устроили скандал, который однако быстро завершился на хорошей ноте – девушке разрешили жить отдельно. Однако 31 июля в квартиру ворвались уже отец и дядя, которые избили Айшат, забрали её паспорт и вытолкали из дома без одежды.

Соседка пострадавшей вызвала полицейских, которые не приехали. В настоящее время неизвестно, где находится девушка.

Также сообщается, что у девушки серьёзные проблемы с сердцем, но родители игнорируют эту проблему, отказываясь лечить дочь.

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В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне
01 августа 2024, 14:23

Фото: istockphoto/psvrusso

В селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
Малыш был всё время под присмотром матери, которая трудилась по хозяйству во дворе дома, сообщает телеграм-канал Mash Gor. Она вышла буквально на минуту, чтобы вынести мусор. В это время двухлетний мальчик вскарабкался на детский стульчик, стоящий рядом с бассейном, а с него упал в воду. Ребёнок захлебнулся до возвращения матери.

В настоящее время прокуратура начала проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего. Соседи и знакомые считают семью вполне благополучной и характеризуют её с самой лучшей стороны.

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#дагестан
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В башкирском селе неподалёку от жилых домов внезапно провалилась земля
01 августа 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Akintevs

В башкирском селе Булгаково в окрестностях Уфы внезапно провалился грунт. Поблизости от жилых домов образовалась огромная яма восьмиметровой глубины.
Началось всё вечером 31 июля, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Сначала возникла небольшая яма, на неё не обратили внимания. Однако к утру провал вырос до десяти метров в диаметре. Глубина ямы составила восемь метров. Место происшествия находится в 20 метрах от хозяйственных построек и в 50 метрах от жилых домов.

Как сообщили сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, положение контролируется специалистами экстренных служб. Причина такого масштабного проседания грунта выясняется.

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#происшествия
#сотрудники
#башкирия
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Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
01 августа 2024, 13:51

Фото: РИА Новости

Один человек погиб, еще восемь остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Напомним, 1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло частичное обрушение. Взрыв прогремел на первом этаже.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что пострадали девять человек, из них пятеро детей. В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами. Некоторых уже спасли.

Известно, что в доме располагался частный детский сад, именно поэтому там было так много детей.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов дома ещё двух детей. По данным SHOT, одному из них всего пять лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания. До этого также вытащили двух мальчиков, которые гуляли рядом с домом в момент взрыва.

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Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в расправе над сожителем
Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Гончарову обвинили в умышленном убийстве
01 августа 2024, 13:47

Фото: iStock/Zolnierek

Электростальский городской суд в Подмосковье признал виновной в расправе над сожителем бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Вердикт был вынесен присяжными единогласно, однако коллегия решила, что женщина заслуживает снисхождения.

По данным следствия, 28 сентября журналистка напала на своего сожителя Алексея Самусева и заколола его ножницами, когда он выпивал со своим другом в её квартире. Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

Гончаровой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об умышленном убийстве, по которой ей грозит тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет. В ходе заседания она не признала свою вину.

Адвокат Гончаровой утверждает, что его подопечная в течение нескольких лет являлась жертвой домашнего насилия, поэтому её действия можно рассматривать как самооборону. По его словам, Самусев первым взял ножницы и напал на женщину, на что указывают ушибы и порезы на теле Гончаровой.

Также защита журналистки указала на то, что Самусев 40 раз привлекался к административной ответственности.

Обсуждение принятого в четверг вердикта состоится 19 августа. На заседании прокуратура запросит срок для Гончаровой.

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#приговор
#обвинение
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Обрушение дома в Нижнем Тагиле: Последние данные с места ЧП
Взрыв газа обрушил два подъезда дома в Нижнем Тагиле: подробности ЧП
01 августа 2024, 13:45

Фото: МЧС России

В жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. Предварительной причиной взрыва является газ. В материалы «Радио 1» расскажем, что известно о происшествии к этому часу.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле: что произошло

1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло обрушение.

По данным ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже, обрушение произошло с пятого по первый этаж. После взрыва газа пожара не последовало.

Спустя 20 минут, в 10:57 в доме произошло повторное частичное обрушение.

В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.

Поисково-спасательные работы ведут более 150 спасателей и 47 единиц спецтехники, на место прибыли кинологи МЧС РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал несколько поручений по ЧП и выехал на место взрыва.

После взрыва с последующим обрушением дома в Нижнем Тагиле ввели режим «чрезвычайной ситуации».

Пострадавшие

Десять человек пострадали, из них пятеро детей, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Всем потерпевшим окажут материальную и психологическую помощь, добавил он.

Двое взрослых пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей — в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав региона. Один человек погиб.

Для помощи пострадавшим после обрушения выехали две авиамедицинские бригады.

Спасатели установили местонахождение троих выживших под завалами. Предварительно, под завалами могут находиться 12 человек, среди них могут быть погибшие.

Причина взрыва в Нижнем Тагиле

Последний раз газовое оборудование проверяли 26 июня. Специалисты заявили, что с газопроводом всё в порядке.

Как следует из данных портала ГИС ЖКХ, посторонний в 1974 году дом не был аварийным, износ здания составлял 30%. Капитальный ремонт был запланирован на 2032 год. За газоснабжение отвечает АО «Газэкс».

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, накануне взрыва двое неизвестных молодых людей в форме газовой службы ходили по квартирам, якобы проверяли газовое оборудование и сбежали после того, как один из них ударил по газовой трубе.
SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
В причинах взрыва обрушения разбирается специальная комиссия. В настоящий момент сохраняется угроза повторных обрушений, уже произошло несколько падений плит.

По факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

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#газоснабжение
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Полпред УрФО контролирует ход спасательной операции в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев лично контролирует ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.
Якушев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также развернуть пункты временного размещения для жителей обрушившегося дома.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Якушева Александр Калиберда.

В четверг, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва бытового газа обрушилась часть дома между первым и вторым подъездами. В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В результате произошедшего были разрушены около 15 квартир. Работы по ликвидации последствий проводят свыше 150 специалистов и 47 единиц техники.

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