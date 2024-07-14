В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора

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В Черкасской области украинский полицейский поджег два трансформатора. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что злоумышленник совершил поджог двух трансформаторов: один находился в поселке Кочержынци, а второй — в поселке Максимовка. Они обеспечивали электричеством указанные населенные пункты.
Полицейский был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка поджарила сосиски на Вечном огне. Возбуждено уголовное дело.
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Полицейский был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка поджарила сосиски на Вечном огне. Возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова