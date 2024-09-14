Хотел отомстить соседке и убил ребенка: В Калининграде задержали поджигателя

Фото: СУ СК по Калининградской области
В Калининграде в результате поджога дома из мести погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает МВД региона в субботу 14 сентября.
Трагедия с малышом случилась накануне в СНТ «Победа» на Высоковольтной улице, где загорелся частный дом. После пожара в доме нашли тело мальчика. Позже криминалисты полиции определили очаг возгорания и причину пожара.
По данным полиции, пожар устроил 65-летний сосед, который хотел убить 59-летней жительницу дома. Но в итоге убил ребенка – внука женщины. А соседка смогла выбраться из пожара.
Убийца пробрался к дому соседей, облил горючей смесью веранду, поджег и сбежал. После задержания Мужчина признался, что хотел отомстить соседке, которая, по его мнению, не доплатила за строительные работы на ее участке.
Мужчину передали следователям СК.
Поджигателю уже предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
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По данным полиции, пожар устроил 65-летний сосед, который хотел убить 59-летней жительницу дома. Но в итоге убил ребенка – внука женщины. А соседка смогла выбраться из пожара.
Убийца пробрался к дому соседей, облил горючей смесью веранду, поджег и сбежал. После задержания Мужчина признался, что хотел отомстить соседке, которая, по его мнению, не доплатила за строительные работы на ее участке.
Мужчину передали следователям СК.
«Уголовное дело возбудили по пунктам «в» и «е» части 2 статьи 105 УК – убийство малолетнего общеопасным способом», – сообщил следственный комитет по региону.
Поджигателю уже предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
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Лия Мурадьян