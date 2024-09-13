В России мальчику с разорванными внутренними органами отказали в госпитализации

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В Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Об этом пишет издание «Взгляд Инфо».
Мать ребёнка рассказала, что её 9-летний сын упал с велосипеда. Он сильно ударился животом о руль. Женщина сразу же вызвала скорую, однако врачи не приехали, посоветовав просто принять обезболивающее.
На следующий день мать снова вызвала скорую, поскольку ребёнку становилось хуже. Тогда мальчика доставили в стационар на вертолёте санавиации. Ребёнок находился в состоянии искусственной комы. У него диагностировали повреждения внутренних органов и сильную кровопотерю.
Медики проявили халатность, поэтому компетентные органы намерены провести расследование по факту произошедшего.
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На следующий день мать снова вызвала скорую, поскольку ребёнку становилось хуже. Тогда мальчика доставили в стационар на вертолёте санавиации. Ребёнок находился в состоянии искусственной комы. У него диагностировали повреждения внутренних органов и сильную кровопотерю.
Медики проявили халатность, поэтому компетентные органы намерены провести расследование по факту произошедшего.
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Анастасия Чинкова