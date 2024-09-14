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В Петербурге шестиклассница сорвалась с 18-этаже пытаясь сделать селфи

В Петербурге 11-летняя школьница сорвалась с 18 этажа, пытаясь сделать селфи
14 сентября 2024, 11:41
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Трагедия с 11-летней девочкой в Санкт-Петербурге произошла в Сосновом бору. Шестиклассница погибла, сорвавшись с 18 этажа, когда пыталась сделать селфи.


Девочка поднялась на высотку вместе с другом. Там они вышли на общий балкон последнего этажа, где школьница села на перила во время разговора по телефону. Во время разговора девочка пошутила, что хочет спрыгнуть, но после успокоила сверстников, сказав, что это розыгрыш, сообщает телеграмм-канал Mash на Мойке.

Школьница решила сделать на перилах селфи, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Девочка погибла. Случившееся проверяют следователи, СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что после развода родителей дочь жила с мамой, но и с отцом были хорошие отношения.

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Гендиректор «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении более 7 млн рублей у Минобороны
Гендиректор «ТК-Прогресс» не признаёт вину в хищении более 7 млн рублей у МО
14 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, которого арестовали по подозрению в хищении свыше 7,2 миллионов рублей у Минобороны, не признаёт вину в мошенничеству. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чём его подозревают, поскольку он не похищал бюджетные средства и не совершал никаких преступлений. Вместе с тем заверил, что не собирается скрываться, а заключение под стражу считает слишком строгой мерой.

По данным следствия, Григоряна обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом у правоохранителей есть все основания подозревать причастность Григоряна к даче взятки экс-начальнику Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на ремонт общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Во время проведения реконструкционных работ была похищена крупная сумма.

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#взятка
#минобороны рф
#хищение
#арест
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в российском регионе
МЧС: В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет
14 сентября 2024, 09:44

Фото: istock / aapsky

Легкомоторный самолет упал около поселка Приозерный Алтайского края. Пилот скончался, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
Других деталей ЧП на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#пилот
#мчс
#чп
#крушение
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Подполковник Данилов рассказал о применении ВСУ западного оружия в Курской области
Подполковник Данилов: ВСУ в Малой Локне использовали ракету HIMARS и БМП Marder
14 сентября 2024, 06:44

Фото: istockphoto / NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты HIMARS, немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другое западное вооружение в Малой Локне Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 44-го корпуса подполковник Александр Данилов.
По словам военного, украинские бойцы ежедневно «уничтожали» деревенские бункеры, их численность неуклонно сокращается.

«Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава», – заявил Данилов.

Офицер добавил, что ВСУ используют польские минометы, немецкие БПМ Mardeк, ракетные установки и танки.

Село Малая Локня – одна из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее в течение двух недель.

Перед этим президент Путин встретился с подполковником Александром Даниловым. Во время августовского боя он «принял решение вызвать огонь на себя» и был ранен в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

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#владимир путин
#курская область
#всу
#ракета
#танки
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Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к аварии на котельной
СК указал на причастность замглавы администрации Подольска к аварии в котельной
14 сентября 2024, 06:07

Фото: istockphoto/blinow61

Заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев оказался причастным к аварии в котельной прошлой зимой, говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.
Также в деле фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и генеральный директор завода Игорь Кушников. Причастность перечисленных лиц была подтверждена показаниями очевидцев, потерпевших, протокол ом осмотра места происшествия и иными материалами, представленными следствием.

В январе 2024 года власти Московской области не проинформировали о чрезвычайной ситуации с потерей теплоснабжения, которая произошла в одном из районов Подольска (Климовске), в результате без отопления в морозы остались десятки домов и тысячи людей.

Об инциденте стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил комиссии проверку всех фактов о введении ограничений на подачу электроэнергии в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, поводом для расследования стали жалобы потребителей в социальных сетях, причем сообщения об аномальных температурах в домах поступали не только из Подольска, но и из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.

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#электричество
#морозы
#подольск
#климовск
#котельная
#авария
#следственный комитет
#теплоснабжение
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Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области
Алаудинов: в подразделениях ВСУ в Курской области полная дезорганизация
14 сентября 2024, 02:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оказались полностью дезорганизованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Все пытаются убежать с территории России (...) У них там очень серьезная паника», – заявил генерал-майор.

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы ВСУ в Курской области испытывают проблемы со снабжением, продовольствием и водой. Он добавил, что ситуация в регионе благоприятна для российских войск.

Ранее Андрей Солдатов из 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВСУ) заявил, что ВСУ применяют новые тактические приемы в Курской области.

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#апти алаудинов
#россия
#украина
#курская область
#всу
#вс рф
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Выдававший себя за ветерана СВО мошенник обманул женщину на несколько миллионов рублей
В Петербурге мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманул женщину на 4 миллиона
14 сентября 2024, 02:17

Фото: istockphoto/artoleshko

В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина, выдававший себя за ветерана специальной военной операции (СВО), обманул женщину на миллионы рублей, передает газета «Фонтанка».
По данным издания, мошенник сдался полиции и признался в содеянном. Мужчина познакомился с 34-летней женщиной, а когда понял, что она материально обеспечена, выдал себя за военнослужащего Минобороны и попросил деньги «на суд против Минобороны». Через месяц он снова потребовал у знакомой деньги, утверждая, что они нужны для оформления инвалидности, лечения и продолжения судебной тяжбы.

Самозванец брал от женщины деньги суммами от 160 000 до двух миллионов рублей. В общей сложности женщина передала ему около четырех миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Ранее трое участников СВО в Тюмени были обмануты более чем на миллион рублей. Двум солдатам предложили помощь в получении льготных квартир, еще одному – в оформлении социальных выплат на детей. В итоге они перечислили мошенникам 1,1 миллиона рублей, но никакой выгоды не получили.

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#мошенник
#полиция
#деньги
#сво
#ветеран
#минобороны рф
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В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода
14 сентября 2024, 00:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Республике Дагестан, городе Кизрял, произошел пожар в здании рыбзавода. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что результате пожара пострадавшие отсутствуют.

«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Огонь перекинулся на территорию Гаршинского нефтяного месторождения. После инцидента прокуратура начала расследование.

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#мчс
#пожар
#москва
#дагестан
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Алаудинов рассказал о проблемах бойцов ВСУ в Курской области
Алаудинов: бойцы ВСУ испытывают проблемы с едой и водой
13 сентября 2024, 23:52

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы со снабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», – заявил генерал-майор.

Ранее генерал-майор Алаудинов заявил, что ситуация на линии фронта не изменится даже в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. По его словам, Великобритания и США могут разрешить Украине ударять вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия в качестве «метода психологической войны против российского народа».

Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#сша
#украина
#всу
#апти алаудинов
#курская область
#оружие
#ракетный удар
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Состояние одного из повреждённых БПЛА домов в Раменском признали работоспособным
13 сентября 2024, 22:51

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Специалисты оценили состояние несущих конструкций дома в Спортивном проезде в городе Раменское, повреждённого в результате атаки БПЛА. Оно признано работоспособным, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев.
«На сегодня восстановлена подача горячей и холодной воды; электричества. Работают лифты. По заключению специализированной организации, состояние несущих конструкций и дома в целом признано работоспособным», – написал Малышев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жильцы большинства квартир могут возвращаться домой. Исключение – те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Им предложено размещение в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.

Ранее сообщалось, что 10 сентября при ночной атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. В многоэтажке в Спортивном проезде повреждено 54 квартиры.

Как отметил Малышев, до 16 сентября подрядная организация проведёт замеры для установки окон. А до конца месяца планируется завершить закрытие теплового контура здания.

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#мкд
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#эдуард малышев
#подмосковье
#московская область
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