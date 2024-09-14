В Петербурге шестиклассница сорвалась с 18-этаже пытаясь сделать селфи

Фото: Фотобанк Московской области
Трагедия с 11-летней девочкой в Санкт-Петербурге произошла в Сосновом бору. Шестиклассница погибла, сорвавшись с 18 этажа, когда пыталась сделать селфи.
Девочка поднялась на высотку вместе с другом. Там они вышли на общий балкон последнего этажа, где школьница села на перила во время разговора по телефону. Во время разговора девочка пошутила, что хочет спрыгнуть, но после успокоила сверстников, сказав, что это розыгрыш, сообщает телеграмм-канал Mash на Мойке.
Школьница решила сделать на перилах селфи, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Девочка погибла. Случившееся проверяют следователи, СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что после развода родителей дочь жила с мамой, но и с отцом были хорошие отношения.
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Лия Мурадьян