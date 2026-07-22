Пьяный экскаваторщик разгромил павильон с цветами на западе Москвы
В Москве на западе города экскаваторщик устроил погром в цветочном магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры случившегося.
Инцидент произошёл во время дорожных работ, когда мужчина, перебрав со спиртным, направил свою агрессию на павильон «Цветочная база». Стеклянный фасад здания не выдержал и разлетелся от тяжелых ударов ковша — теперь вся дорога у магазина усыпана отлетевшими фрагментами конструкции и осколками.
После разгрома водитель отказывался покидать кабину экскаватора, однако сотрудникам правоохранительных органов в итоге удалось его задержать и вывести из машины.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае мужчина с ножом напал на покупательницу в магазине, желая завладеть тремя бутылками пива и сигаретами. Виновником случившегося оказался ранее судимый житель Овсянки 1983 года рождения. Подробности читайте здесь.
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