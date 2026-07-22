Мужчина в Красноярском крае напал на покупательницу ради трёх бутылок пива и сигарет

22 июля 2026, 06:29

Мужчина в посёлке Овсянка угрожал ножом посетительнице магазина из-за пива и сигарет

Фото: iStock/Diy13

В Красноярском крае мужчина с ножом напал на покупательницу в магазине, чтобы завладеть тремя бутылками пива и сигаретами. Об этом сообщили утром 22 июля в Telegram-канале «МВД 24», публикуя кадры случившегося.