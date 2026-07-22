Мужчина в Красноярском крае напал на покупательницу ради трёх бутылок пива и сигарет
В Красноярском крае мужчина с ножом напал на покупательницу в магазине, чтобы завладеть тремя бутылками пива и сигаретами. Об этом сообщили утром 22 июля в Telegram-канале «МВД 24», публикуя кадры случившегося.
Подчеркивается, что инцидент произошёл в посёлке Овсянка ещё в мае. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник достал нож и угрожал расправой посетительнице. Он требовал от продавца передать ему алкоголь и табачные изделия. Получив желаемое, неизвестный скрылся, но сотрудники уголовного розыска быстро установили его личность и задержали.
Виновником случившегося оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Сейчас расследование завершено, и мужчине грозит до десяти лет лишения свободы по статье о разбое. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время его дело передадут в суд.
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