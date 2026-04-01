Редкого хищника увидели на дороге в Хабаровском крае — видео
Амурского тигра увидели около дороги в Хабаровском крае
В Хабаровском крае девушки во время поездки встретили амурского тигра. Видео очевидцев опубликовал центр «Амурский тигр» в своих социальных сетях.
На кадрах видно, как хищник стоит у дороги и наблюдает за снимающей его девушкой. Путешественницы пытались подозвать животное, как обычную кошку, однако тигр оставался на месте и не проявлял агрессии. В центре обратились к жителям с просьбой не привлекать внимание диких животных подобным образом при встрече.
«Пусть он спокойно уходит, не привыкая к человеческому обществу», — говорится в посте.
Ранее этот же хищник попал на видео в Приморье. На трассе в районе Анучино водитель остановил автомобиль и заснял, как тигр выглядывал из-за придорожного ограждения, спокойно наблюдая за человеком.
Перед этим амурский тигр пробрался в деревню в поисках пищи.