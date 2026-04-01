Редкого хищника увидели на дороге в Хабаровском крае — видео

01 апреля 2026, 21:17

Амурского тигра увидели около дороги в Хабаровском крае

Фото: istockphoto/TonyBaggett

В Хабаровском крае девушки во время поездки встретили амурского тигра. Видео очевидцев опубликовал центр «Амурский тигр» в своих социальных сетях.





На кадрах видно, как хищник стоит у дороги и наблюдает за снимающей его девушкой. Путешественницы пытались подозвать животное, как обычную кошку, однако тигр оставался на месте и не проявлял агрессии. В центре обратились к жителям с просьбой не привлекать внимание диких животных подобным образом при встрече.





«Пусть он спокойно уходит, не привыкая к человеческому обществу», — говорится в посте.